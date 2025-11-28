La Liga de Primera entra en su recta final y se prepara para un cierre de aquellos. La próxima semana se jugará la última fecha del torneo, la que después de mucho esperarlo, por fin tiene programación.

Con Coquimbo Unido con el título ya en sus manos, resta saber cómo quedará la lucha por los campeonatos internacionales y el descenso. Es por ello que el ente rector del fútbol chileno reveló la fecha y hora en que se jugarán los partidos, con varios en simultáneo.

Entre los que perderán la categoría y los que pelean por Copa Libertadores habrá acción a la misma hora del sábado. Así, la lucha por la Copa Sudamericana se llevará a cabo el domingo en una jornada que promete.

Definida la programación de la última fecha de la Liga de Primera 2025

La última fecha de la Liga de Primera por fin tiene programación. Las cosas arrancarán el próximo viernes 5 de diciembre, cuando desde las 20:00 horas se enfrenten Palestino y Huachipato. Ambos clubes quieren meterse en copas internacionales y será vital sumar de a tres para esperar más tranquilos por el resto de la jornada.

La última fecha del torneo se jugará en simultáneo y con una programación marcada por las peleas tanto por copas internacionales como el descenso. Foto. Photosport.



El día sábado 6 de diciembre habrá cinco partidos en simultáneo entre los que buscan clasificar a Copa Libertadores y los que quieren salvarse del descenso. Por lo primero, Universidad Católica recibirá a Unión La Calera, O’Higgins hará lo propio con Everton y la U de Chile visitará a Deportes Iquique. Todo desde las 18:00 horas.

Entre esos encuentros hay dos complicados como los Ruleteros y los Dragones Celestes, pero no son los únicos. En la misma jornada y a la misma hora, Unión Española tratará de salvarse de la B visitando a Coquimbo Unido y Deportes Limache buscará dar el último paso recibiendo a Deportes La Serena.

Ya el domingo 7 de diciembre será el turno de la definición por la Copa Sudamericana. Colo Colo y Audax Italiano chocarán en un duelo clave en el Estadio Monumental mientras Cobresal tratará de llegar con vida para su visita a Ñublense. Ambos a las 18:00 horas.

Aunque este certamen quedará pendiente de otra situación que puede mover la tabla. El miércoles 10 de diciembre se jugará la gran final de la Copa Chile, donde Huachipato y Deportes Limache pueden sacar pasajes a la Copa Libertadores, siempre y cuando los Tomateros se mantengan en la máxima categoría.

La última fecha de la Liga de Primera 2025 ya está programada y sólo resta esperar por el pitazo inicial para ver cómo terminará el año. Son varios los que aún pelean por su opción de ir a torneos internacionales o evitar la B, lo que anticipa jornadas de aquellas.

¿Cuál es la programación de la última fecha de la Liga de Primera 2025?

Así se jugará la última fecha del torneo:

Palestino vs. Huachipato: viernes 5 de diciembre, 20:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

viernes 5 de diciembre, 20:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna. Universidad Católica vs. Unión La Calera : sábado 6 de diciembre, 18:00 horas. Claro Arena.

: sábado 6 de diciembre, 18:00 horas. Claro Arena. Deportes Iquique vs. U. de Chile : sábado 6 de diciembre, 18:00 horas. Estadio Tierra de Campeones.

: sábado 6 de diciembre, 18:00 horas. Estadio Tierra de Campeones. Coquimbo Unido vs. Unión Española: sábado 6 de diciembre, 18:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

sábado 6 de diciembre, 18:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Deportes Limache vs. Deportes La Serena : sábado 6 de diciembre, 18:00 horas. Estadio Municipal Lucio Fariña.

: sábado 6 de diciembre, 18:00 horas. Estadio Municipal Lucio Fariña. O’Higgins vs. Everton : sábado 6 de diciembre, 18:00 horas. Estadio El Teniente.

: sábado 6 de diciembre, 18:00 horas. Estadio El Teniente. Colo Colo vs. Audax Italiano : domingo 7 de diciembre, 18:00 horas. Estadio Monumental.

: domingo 7 de diciembre, 18:00 horas. Estadio Monumental. Ñublense vs. Cobresal: domingo 7 de diciembre, 18:00 horas. Estadio Bcientenario Nelson Oyarzún.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

