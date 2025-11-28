El Campeonato Nacional entra en la recta final y este viernes comienza la Fecha 29 del torneo, jornada que tendrá una serie de partidos con equipos que buscan sumar tres puntos y seguir escalando en la tabla de posiciones.
En este contexto, se dio a conocer el partido gratis que podrás ver este fin de semana en la Liga de Primera, que corresponde a uno de los clubes que busca mantenerse en la parte alta del tablero.
El partido del Campeonato Nacional que va gratis por TV
La señal encargada de transmitir de forma gratuita un partido por la Fecha 29 del torneo nacional es Mega y este viernes 29 de noviembre, transmitirá el duelo entre Unión Española vs. O’Higgins, a partir de las 18:30 horas.
La señal de TV en este caso será Mega 2 (9.2 digital) y de forma online a través de la aplicación Mega GO, previo pago de suscripción mensual.
La transmisión también estará a cargo de TNT Premium y podrás verla a través de las siguientes señales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- TU VES: 504 (SD) **HD NO DISPONIBLE**
- ZAPPING: 99 (HD)
Programación Fecha 29 del Campeonato Nacional 2025
VIERNES 28 DE NOVIEMBRE
- Colo Colo vs. Cobresal – 18:30 horas, en el Estadio El Cobre – TNT Sports Premium, HBO MAX.
SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE
- Huachipato vs. Universidad Católica– 12:00 horas, en el Estadio Huachipato – TNT Sports Premium, HBO MAX.
- Deportes La Serena vs. Palestino– 18:00 horas, en el Estadio La Portada – TNT Sports Premium, HBO MAX.
DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE
- Unión La Calera vs. Deportes Limache – 18:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán – TNT Sports Premium y HBO MAX.
- Everton vs. Deportes Iquique – 18:00 horas, en el Estadio Sausalito – TNT Sports Premium y HBO MAX.
- Unión Española vs. O’Higgins – 18:00 horas, en el Estadio Santa Laura – TNT Sports Premium y HBO MAX.
LUNES 1 DE DICIEMBRE
- Audax Italiano vs. Ñublense – 20:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida – TNT Sports Premium y HBO MAX.
MARTES 2 DE DICIEMBRE
- Universidad de Chile vs. Coquimbo – 20:00 horas, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos – TNT Sports Premium y HBO MAX.