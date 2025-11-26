Delantero récord de Colo Colo y del fútbol chileno anuncia su sorpresivo retiro

El fútbol chileno, y en específico la Primera División, posee una serie de récords a lo largo de su historia.

Para muchos, el más reconocido es el del máximo goleador de la categoría: Esteban Paredes, quien obtuvo esta distinción, gracias a los 221 goles que anotó en su carrera.

Otros registros, sin embargo, han pasado más desapercibidos, pero se mantienen hasta hoy. Ese es el caso del emblemático récord del jugador más joven en debutar en Primera División, marca que pertenece a Nicolás Millán.

El delantero hizo noticia al debutar con Colo Colo, dirigido entonces por Claudio Borghi, el 10 de septiembre de 2006, con apenas 14 años y 298 días.

Hoy, 19 años después, Millán vuelve a ser noticia tras confirmarse su retiro del fútbol profesional, luego de tener una carrera que no alcanzó el brillo que muchos anticiparon en su momento.

Nicolás Millán entre los ilustres retiros del SIFUP

El jugador, que actualmente tiene 34 años y que desde 2023 no juega de manera profesional -Iberia fue su último club-, forma parte de la lista de los exfutbolistas que solicitaron al Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) el fondo de retiro, según informó el propio organismo a través de sus redes sociales.

Este es el tercer grupo de futbolistas que solicitan este reconocimiento en 2025, donde aparecen nombres destacados además del propio Millán, estos son el ex Colo Colo y Villarreal, Mathías Vidangossy, el ex Everton y Cobreloa, Maximiliano Cerato, y los ex Universidad de Chile y Colo-Colo Miguel Pinto, entre otros.

Junto a ellos, en los grupos anteriores informados por el SIFUP, aparecen otros ilustres jugadores como Esteban Paredes, Gabriel Vargas, Jean Paul Pineda y Christian “Kily” Vilches.