Esta semana, un jugador con una larga carrera en el Campeonato Nacional anunció que se retira oficialmente de las canchas con 38 años. Fernando Cordero, confirmó que cuelga los botines tras casi dos décadas en el profesionalismo.

Luego de que el SIFUP, reveló a Cordero como parte del grupo ex jugadores beneficiados por el Fondo de Retiro 2025, el jugador compartió un sentido mensaje en sus redes.

“En algún momento tenía que llegar y llegó no más. Retirado oficial. Agradecer a cada uno de los que fueron parte de mi historia, sobre todo a mi madre y a mi padre, que sin ellos nada hubiese sido posible”, escribió en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Universidad Católica, club donde fue multicampeón, también utilizó sus redes sociales para referirse al retiro del “Chiki”. “Defendió con todo estos colores y supo ser campeón, logrando el histórico bicampeonato y Supercopa 2016 junto a La Franja, siendo también parte del Plantel campeón del Torneo Nacional 2018″.

La carrera de Fernando Cordero

El jugador comenzó su carrera en 2008 con Unión Española, donde estuvo 5 años para luego fichar por Universidad Católica, club con el que logró tres títulos de Primera División y una Supercopa de Chile.

El jugador confirmó que se retira del fútbol a los 38 años/Photosport

Tras un breve paso por Argentina el 2018 con S.M. de Tucumán, Cordero regreso a Chile para jugar en Universidad de Concepción jugando ahí durante la temporada 2019. El jugador también sumo pasos por Unión La Calera, Ñublense, Rangers y Trasandino el 2023.