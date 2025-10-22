Semifinalista de Copa Sudamericana entrega dato clave a la Universidad de Chile: “Tienen plantel para…”

Universidad de Chile enfrentará la semana más importante del año. Este jueves el Romántico Viajero disputa la semifinal de Copa Sudamericana ante Lanús y como dueño de casa en el Estadio Nacional buscará sacar la primera ventaja.

Para ello, Gustavo Álvarez prepara un equipo estelar ante el cuadro de Mauricio Pellegrino. Por lo que no se dará ningún centímetro de ventaja en esta llave. Lo que fue analizado por un referente del fútbol chileno y que sabe de semifinales en este tipo de competiciones.

Así fue como Fernando Cordero abordó la formación azul y su primer consejo fue sobre la titularidad de Nicolás Guerra. “Yo lo pongo a Nico desde el inicio porque no para de presionar. Contra un equipo argentino tienes que salir a pelear en lo físico desde el primer minuto”, recalcó el Chiky en Picado TV.

El recado para Universidad de Chile

El multicampeón con la UC y que disputó la semifinal de Copa Sudamericana ante Sao Paulo en 2012, enfatizó que el plantel azul no debe quemarse con un resultado. Por lo que el segundo tips apuntó mirar bien el marcador.

“Son los partidos más importantes del año. Está semana debe afrontarla así. Espero que saquen el mejor resultado, que es ganarlo de loca. Aunque un empate no vendría mal tampoco”, confesó el ex lateral izquierdo.

Incluso el reconocido referente de la UC recalcó que Gustavo Álvarez hace lo correcto al presentar su mejor gente ante Lanús y próximamente en el clásico universitario.

“Mañana tienen que salir con lo mejor y el domingo… también tienen que salir con lo mejor. Los equipos tienen que salir a pelear por todo. Para eso tienen un gran plantel”, sentenció el ahora colaborador del SIFUP.