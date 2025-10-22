Es tendencia:
Universidad de Chile

U de Chile vs. Lanús: la estadística en contra de Gustavo Álvarez en enfrentamientos contra Pellegrino

El actual DT de la U y el ex técnico azul se han enfrentado en cuatro oportunidades y el registro favorece al hoy entrenador de Lanús, rival del Chuncho en semifinales de Copa Sudamericana.

Por Diego Jeria

Universidad de Chile se juega la ida de la semifinal de Copa Sudamericana este jueves, como local contra Lanús, en el Estadio Nacional. En las bancas estarán el azul Gustavo Álvarez y el ex DT del Chuncho, Mauricio Pellegrino.

Y además de estar ligados a la U, ambos entrenadores se han enfrentado en cuatro ocasiones, con la estadística favorable para Pellegrino sobre Álvarez con dos derrotas, un empate y una victoria para el hoy DT del cuadro chileno.

El primer enfrentamiento fue victoria por 1-0 para el Vélez Sarsfield de Pellegrino contra Patronato por la fase de grupos de la Copa de la Liga Profesional 2020. Después empataron sin goles (0-0) por la segunda rueda del mismo certamen.

El registro entre Álvarez y Pellegrino con la U

Ya en Chile, Gustavo Álvarez y Huachipato vencieron por 1-3 a la U de Pellegrino por el Campeonato Nacional 2023. El segundo semestre fue victoria de la U y Pellegrino contra Huachipato por 1-2.

De la Universidad de Chile de Pellegrino en esos duelos, se mantienen en el Chuncho Cristopher Toselli, Matías Zaldivia, Israel Poblete, Lucas Assadi, Nicolás Guerra, Ignacio Tapia y Leandro Fernández.

Publicidad

Cabe recordar que el mismo Gustavo Álvarez manifestó que este miércoles que “en el conocimiento de los jugadores de la U que puede tener Mauricio… hoy con toda la información que hay tenemos accedo a una radiografía completa del otro equipo, no creo que sea una ventaja”.

La U y Lanús se enfrentan este jueves 23 de octubre por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Por el otro lado del cuadro van Independiente del Valle y Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli.

