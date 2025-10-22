Una nueva teleserie ha explotado en la interna de Universidad de Chile, donde se apunta como el gran villano de la historia, una vez más, al representante Fernando Felicevich.

Luego de la demanda que puso Audax Italiano en contra de la U, por la frustrada venta de Esteban Matus al cuadro bullanguero, que se han conocido nuevos detalles.

En ese sentido hablan de un corte de relaciones entre el representante Fernando Felicevich y Victoriano Cerda, apuntado como uno de los dueños de la U, que desencadenó varias historias.

Una de ellas tuvo como protagonista hace unos días al técnico Gustavo Álvarez y sus deseos de partir a la selección de Perú, en una noticia que impactó la interne en el CDA.

¿Qué pasó con Felicevich y U de Chile?

Fue el programa “Pauta de Juego” donde el periodista Fernando Tapia contó detalles del quiebre de la relación de Universidad de Chile con Felicevich, con Victoriano Cerda desde las sombras.

“Audax se queja ante el Tribunal Patrimonial y pide los 800 mil dólares de Matus. Hay un distanciamiento entre Felicevich y Victoriano Cerda, eso es por el caso Álvarez”, explicó en una primera instancia el periodista.

“Sé que no lo representa formalmente el caballero (Felicevich), pero por la no llegada de Vargas a la U se produjo un distanciamiento entre Vibra y Azul Azul, con quienes lo controlan, partiendo por el señor Cerda”, explicó en detalles.

“Álvarez en esto entra, porque si bien tiene un representante que es un amigo suyo, lo cierto es que necesitas un intermediario para entrar a otros mercados. Y Perú también lleva la delantera Vibra”, finalizó.

