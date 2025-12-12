El cierre del presente año para Universidad de Chile se volvió muy complejo. Es que no pueden hacer movimientos en el mercado de fichajes hasta no solucionar la situación con el aún entrenador Gustavo Álvarez, quien quiere salir del club.

Más allá de este tema, por el costado se asoma un nuevo y fuerte dolor de cabeza para Azul Azul en su planificación de la temporada 2026, donde tendrá presencia internacional. Es que su localía en el Estadio Nacional corre peligro.

A falta de que la U arregle con la dueña del recinto, el Instituto Nacional de Deportes (IND), el “Coloso de Ñuñoa” ya tiene a su haber una nutrida agenda de conciertos para el próximo año, lo que complica la calendarización de sus juegos.

Los conciertos en el Estadio Nacional que complican a la U

En el primer cuatrimestre del próximo año, el recinto recibirá las presentaciones del puertorriqueño Bad Bunny (9, 10 y 11 de enero), la argentina Tini (12 de febrero), el boricua Chayanne (14 de febrero), la banda australiana AC/DC (11 y 15 de marzo), y el artista urbano local Cris MJ (17 de abril).

A ellos, se debe sumar la última confirmación de conciertos en Chile para el 2026, pues la banda británica Iron Maiden se presentará en el Estadio Nacional el 31 de octubre. Así las cosas, en la U deberán moverse con rapidez para asegurar fechas.

Es que además de Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga, está la opción que juegue la fase de grupos en Copa Sudamericana, por más que sus encuentros internacionales sean a puertas cerradas. Si no se apuran, tendrán complicaciones.

¿Dónde fueron locales durante 2025?

Además del Estadio Nacional, donde jugó la mayoría de sus encuentros como dueño de casa a nivel local e internacional, Universidad de Chile fue local en La Portada de La Serena, el Bicentenario de La Florida (ambos por Copa Chile) y Santa Laura, donde jugó sus últimos cuatro juegos.

Así culminaron los azules en Liga de Primera 2025

