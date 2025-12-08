Nueva polémica en el Estadio Nacional: final de Mundial de Hockey corre riesgo por concierto

Una nueva polémica se registra en el Estadio Nacional y ahora pone en riesgo nada menos que la final del Mundial Junior de Hockey. Esto tiene relación con el torneo que se disputa en Chile y que tiene su definición para el 13 de diciembre.

El tema es que las “Diablas Junior” denunciaron que la final ahora estará programada en paralelo con el festival de rock Loserville. El evento donde se presentará Limp Bizkit, pasó del Estadio Monumental al Parque Estadio Nacional. Por lo que será factor en contra de la definición del torneo.

“Hace más de un año nuestro país empezó a organizar el Mundial. ¡Un evento histórico! Todo iba perfecto, pero solo hace unos días nos enteramos de la extensión del festival de metal aledaño al Estadio de Hockey”, reza la denuncia realizada a través de redes sociales.

“La administración del estadio autorizó un cambio de última hora al lado de nuestras canchas. Nuestra final es a las 8 PM y los conciertos parten mucho antes y terminan a las 12 de la noche. ¿Cómo quieren que se juegue? ¿Qué pasará con la transmisión de TV que va a más de 100 países?”, lamentaron.

Final de Hockey en peligro en el Estadio Nacional

“Exigimos que se respete al deporte. La final merece respeto, es el rostro de Chile. Todo este problema nos desprestigia a nivel internacional. Así será difícil que nos den otros eventos”, acusaron.

Según consigna T13 el cambio se registró sin previo aviso y por la magnitud del festival de rock será imposible transmitir la final.

“Nos empezamos a dar cuenta de las dimensiones, del tamaño de los parlantes, de las torres de sonido, hace cinco días. Hoy día nos damos cuenta de que es imposible transmitir una final y un partido cualquiera, teniendo este concierto de rock al lado lamentó Andrés de Witt, presidente de la Federación de Hockey Chile (FEHOCH).

Por lo que ahora resta conocer la reacción de las autoridades a cargo del recinto deportivo y que medidas tomarán para la definición que será está semana.

