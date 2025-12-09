Ignacio Bahamondes se ha transformado en el gran exponente de las artes marciales mixtas en Chile y no son pocos los que esperan su regreso. La Jaula está atento para volver a subir al octágono del UFC y, según reveló, puede ser un retorno en grande.

Luego de caer con Rafael Fiziev en su último combate en junio pasado, el chileno se encuentra esperando a que la compañía más importante de MMA en el planeta le encuentre un nuevo rival. Y este parece estar listo, aunque lo más importante sería el donde.

Este fin de semana el atleta estuvo en nuestro país participando de un evento en el que aprovechó de hablar sobre su futuro. Ahí, además de ponerle fecha a su regreso, avisó que puede marcar todo un “hito” para el país.

Ignacio Jaula Bahamondes avisa de un “hito” para Chile en la UFC con su próxima pelea

El regreso de Ignacio Bahamondes al octágono de UFC puede traer importantes noticias para nuestro país. La Jaula volverá a sacar la cara por Chile en un evento que puede tener novedades en particular para él.

En el evento Guerra Campal 8 que se llevó a cabo este fin de semana, el atleta reveló que ya está a nada de cerrar su próximo combate. “Hay muchas oportunidades, muchas opciones y todas me gustan“, lanzó con la transmisión oficial.

Aunque lo más importante vino después, cuando le puso fecha y un importante detalle al anuncio. “Les va a gustar la pelea que viene, es pronto. Si no es fines de febrero, será a inicios de marzo“.

¿Pero contra quién? Por ahora es un misterio, aunque Ignacio Bahamondes soltó una bomba. “Se está demorando porque puede ser un hito para Chile. Crucemos los dedos para que se dé“.

Finalmente, el atleta criollo remarcó que le da lo mismo contra quién y que sólo piensa en volver a subir al octágono. “Estoy listo para quien sea, a esta altura quiero pelear, no me importa con quién“.

Ignacio Bahamondes puede darle a Chile una de las mejores noticias del 2026. La Jaula quiere volver a la senda del triunfo y puede hacerlo en una jornada que, según él, será histórica para el MMA nacional.

¿Cuál es el récord de Ignacio Jaula Bahamondes en MMA?

Hasta ahora, Ignacio Bahamondes tiene un récord de 17 triunfos y 6 derrotas en las artes marciales mixtas (MMA). De sus victorias, 11 han sido por nocaut, 2 por sumisión y 4 por la vía de las tarjetas.