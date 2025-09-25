¡Noche de KO en Santiago! FFC 96 trae lo mejor de las MMA con la estelar del “Jaulita” Bahamondes

Las artes marciales mixtas están viviendo su mejor momento a nivel mundial, y Chile no es la excepción. Gran parte de este auge nacional se debe a la destacada participación de Ignacio “La Jaula” Bahamondes en la UFC, lo que ha puesto al país en el mapa de este deporte.

Siguiendo sus pasos, este jueves 25 de septiembre su hermano Alberth “La Jaulita” Bahamondes (5-1) será el protagonista de la pelea estelar del evento FFC 96 ante el brasileño Thiago Neves (3-1) en una jornada de MMA que se celebrará en el Gimnasio Municipal de Macul.

Pero la acción no se detiene ahí. La cartelera del FFC 96 contará con un total de trece peleas, todas ellas con talento nacional, incluyendo a otros grandes nombres como Vicente “La Jaula” Bahamondes y Matías “Demon” Vásquez, entre otros. Todos los detalles, a continuación.

¿Cuándo y a qué hora se celebra FFC 96?

La esperada edición FFC 96 se celebra este jueves 25 de septiembre a partir de las 19:00 horas de Chile en el Gimnasio Municipal de Macul, ubicado en Av. Quilín 3250.

¿Dónde ver por TV o STREAMING al “Jaulita” Bahamondes?

Los fanáticos de las MMA podrán disfrutar de este evento completamente EN VIVO a través de la señal exclusiva de DirecTV, DSports Fights en el siguiente canal del cableoperador satelital:

DSports Fights: 615 (HD)

¿Y por streaming? Podrás disfrutar de la totalidad de FFC 96 de forma ONLINE a través de las plataformas, DGO o mediante la app oficial de UFC, UFC Fight Pass, previo pago de una suscripción mensual.

Cartelera OFICIAL de FFC 96:

Cartelera Principal

Alberth Bahamondes (Chile) vs. Neves (Brasil) – Peso Ligero

(Chile) vs. (Brasil) – Peso Ligero Vásquez (Chile) vs. Rollero (Argentina) – Peso Mosca

(Chile) vs. (Argentina) – Peso Mosca Amaya (Chile) vs. Vicente Bahamondes (Chile) – Peso Mosca

(Chile) vs. (Chile) – Peso Mosca De La Mata (Chile) vs. Vásquez (Chile) – Peso Pluma

(Chile) vs. (Chile) – Peso Pluma Pajuelo (Perú) vs. Figueroa (Chile) – Peso Pluma

(Perú) vs. (Chile) – Peso Pluma Duarte (Chile) vs. Gómez (Uruguay) – Peso Gallo

Preliminares

Machuca (Chile) vs. Sánchez (Chile) – Peso Gallo

(Chile) vs. (Chile) – Peso Gallo Sandoval (Chile) vs. Umpierrez (Uruguay) – Peso Gallo

(Chile) vs. (Uruguay) – Peso Gallo Calderón (Chile) vs. Pirchio (Argentina) – Peso Gallo

(Chile) vs. (Argentina) – Peso Gallo Leuch (Chile) vs. Sandoval (Argentina) – Peso Gallo

(Chile) vs. (Argentina) – Peso Gallo Morote (Chile) vs. Acevedo (Chile) – Peso Pesado

(Chile) vs. (Chile) – Peso Pesado Peñaloza (Chile) vs. Vega (Chile) – Peso Mosca (Amateur)

(Chile) vs. (Chile) – Peso Mosca (Amateur) Briones (Chile) vs. Cabrillo (Chile) – Peso Mosca (Amateur)

