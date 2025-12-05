Este sábado 6 de diciembre vuelven los grandes eventos de la mayor empresa de artes marciales mixtas con el desarrollo de UFC 323, último numerado del año a celebrarse en el T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada.

Este evento tiene la particularidad de ser el último evento PPV de la historia de UFC y adicionalmente no tiene uno, sino que tiene dos cinturones en juego, ya que justamente al combate central por el título de peso gallo entre el georgiano, Merab Dvalishvili (21-4-0) y el ruso, Petr Yan (19-5-0), también habrá acción por el cinturón mosca, con los protagonismos del brasileño, Alexandre Pantoja (30-5-0) y la joven estrella de Myanmar, Joshua Van (15-2-0).

ver también Ex campeón de UFC queda maravillado con Pulgar y le dedica emotivo mensaje: “Es el espíritu…”

Increíble jornada que, entre otros, tiene a otros animadores como el excampeón mexicano Brandon Moreno, el legendario Henry Cejudo y el polaco Jan Blachowicz, entre otros.

¿Cuándo y a qué hora comienza UFC 323?

UFC 323 se celebra este sábado 6 de diciembre , a partir de las 20:00 horas con las preliminares iniciales, mientras que la cartelera estelar iniciará a partir de las 00:00 horas de Chile en el T-Mobile Arena de Las Vegas, NV.

Horarios UFC 323 en LATAM

Horario preliminar inicial Horario estelar Países LATAM 17:00 horas 21:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 18:00 horas 22:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 19:00 horas 23:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 20:00 horas 00:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver por TV o streaming UFC 323?

Para mala suerte de los fanáticos nacionales de las MMA, UFC 323 solamente contará con transmisión online para Chile, así que quienes deseen ver esta imperdible jornada lo podrán hacer accediendo al plan Premium de Disney+, previo pago de una suscripción mensual. Mismo caso que en Argentina.

Publicidad

Publicidad

En el resto de Latinoamérica, en tanto, las preliminares estarán a cargo de la señal ESPN 5 y las estelares en exclusiva por la app Disney+.

Cartelera de UFC 323

Estelares

Merab Dvalishvili (c) vs. Petr Yan: Pelea por título peso gallo.

Pelea por título peso gallo. Alexandre Pantoja (c) vs. Joshua Van: Pelea por título peso mosca.

Pelea por título peso mosca. Brandon Moreno vs. Tatsuro Taira: Peso mosca.

Peso mosca. Henry Cejudo vs. Payton Talbott: Peso gallo.

Peso gallo. Jan Błachowicz vs. Bogdan Guskov: Peso semipesado.

Publicidad

Publicidad

Preliminares

Grant Dawson vs. Manuel Torres: Peso ligero.

Peso ligero. Terrance McKinney vs. Chris Duncan: Peso ligero.

Peso ligero. Maycee Barber vs. Karine Silva: Peso mosca femenino.

Peso mosca femenino. Nazim Sadykhov vs. Farès Ziam: Peso ligero.

Preliminares iniciales