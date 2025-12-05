Marcelo Chino Ríos se ve envuelto en una nueva polémica referente a la política. Hace unos días, el ex N°1 del mundo, y quien manifestó su apoyo por Johannes Kaiser en la primera vuelta presidencial, hizo una irrespetuosa publicación contra Jeannette Jara.

“No me gusta mucho Marcelo Ríos”, había dicho la candidata presidencial hace unos meses. La respuesta del extenista, quien ahora apoya a José Antonio Kast, fue una imagen burlesca que fue condenada en redes sociales.

“Cambiamos el país con gente capacitada y con ganas de ver crecer Chile, ¿o seguimos en la misma mie… pero con diferentes payasos?”, agregó el exdeportista.

Ahora llegó la respuesta de la exministra del Trabajo. “Se equivoca Marcelo. Hace tiempo que se está equivocando. En general la gente es bien generosa, incluso las que votan por el otro candidato, en general no veo una cosa tan belicosa“, dijo en diálogo con Sabes.

ver también ¡Terrible! Marcelo Ríos lo quema todo con polémica burla a candidata Jeannette Jara

Jeannette Jara: “Marcelo Ríos hace tiempo viene dando la hora”

“Desconozco lo que dijo Marcelo Ríos, creo que hace tiempo viene dando la hora, ha tenido un montón de conflictos, y ha dado mal imagen de los chilenos en Estados Unidos“, sumó Jeannette Jara en conversación con el medio de la Región del Biobío.

“Más allá de eso, cosa de él, creo que a veces las palabras, cuando son así tan groseras respecto de otra persona, hablan más de quien las emite que de quien las recibe“, cerró.

Publicidad