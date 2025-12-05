Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial 2026

Minuto a minuto: el sorteo de grupos del Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá

La FIFA definirá este viernes los grupos y rivales para la primera fase de la Copa del Mundo 2026. El sorteo se realiza en Washington DC.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Sorteo de grupos: el Mundial 2026 define zonas y rivales.
© FIFASorteo de grupos: el Mundial 2026 define zonas y rivales.

Llegó el día: este viernes la FIFA realiza el sorteo de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026, ceremonia que será transmitida a todo el mundo desde el Centro Kennedy, en Washington DC.

Sorteo Mundial 2026: A qué hora es y dónde VER EN VIVO cómo se arman los grupos de la cita planetaria

ver también

Sorteo Mundial 2026: A qué hora es y dónde VER EN VIVO cómo se arman los grupos de la cita planetaria

Cabe recordar que será la vigésima tercera edición de una Copa del Mundo, por primera vez con tres países sede y un cambio radicar: la FIFA pasó de 32 a 48 equipos en competencia.

Sorteo de grupos del Mundial 2026: el campeón Argentina y el resto de los equipos conocerán rivales.

Sorteo de grupos del Mundial 2026: el campeón Argentina y el resto de los equipos conocerán rivales.

Por ahora se conocen 42 equipos clasificados y resta por definir seis: el ganador A y B de la repesca internacional más las cuatro selecciones del repechaje europeo.

¿La maldición del campeón? Las 3 combinaciones que pueden dejar a Argentina en el grupo de la muerte

ver también

¿La maldición del campeón? Las 3 combinaciones que pueden dejar a Argentina en el grupo de la muerte

Minuto a minuto: sorteo de grupos del Mundial 2026

Publicidad

¡Qué pinta, Beccacece!

Llegó Sebastián Beccacece al sorteo. El ex DT de Universidad de Chile y ayudante técnico de Sampaoli en La Roja y La Albiceleste está en la ceremonia como entrenador del clasificado Ecuador.

El repechaje de la UEFA

Se jugarán cuatro llaves de cuatro equipos cada uno, desde una semifinal hasta la final:

-Ruta A: Gales vs. Bosnia y Herzegovina. Italia vs. Irlanda del Norte.

-Ruta B: Ucrania vs. Suecia. Polonia vs. Albania.

-Ruta C: Eslovaquia vs. Kosovo. Turquía vs. Rumania.

-Ruta D: República Checa vs. Irlanda. Dinamarca vs. Macedonia del Norte.

¿Quiénes son los equipos disputarán la repesca internacional?

La repesca internacional tendrá a seis equipos en competencia por dos cupos: Bolivia (Conmebol), Jamaica (Concacaf), Irak (AFC), República Democrática del Congo (CAF), Nueva Caledonia (OFC) y Surinam (Concacaf).

-Se dividen en dos llaves con Nueva Caledonia contra Jamaica en semifinales de la Llave A y República Democrática del Congo esperando en la final.

-Por la Llave B, Bolivia y Surinam jugarán la semifinal con Irak esperando rival por la definición del otro cupo.

Este nuevo mini torneo previo al Mundial se disputará en México con sedes en Guadalajara y Monterrey.

Los equipos participantes del Mundial y el sorteo

-Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

-Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

-Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

-Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificado A y B de la repesca internacional, ganador llave A, B, C y D del repechaje de la UEFA.

Invitado de lujo

¡Qué pinta! Llegó Shaquille O'Neal al Centro Kennedy. El famoso exbasquetbolista será parte del sorteo sacando bolitas de los potes.

Publicidad

Chile fuera de la fiesta

Lamentablemente la selección chilena estará ausente por tercer Mundial consecutivo tras el durísimo fracaso en las eliminatorias. La Roja terminó última en la tabla y no le alcanzó ni para el repechaje, sin boletos junto a Perú y Venezuela.

Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay se clasificaron de forma directa, mientras Bolivia disputará la denominada repesca internacional en México.{

La tabla de las eliminatorias de la Conmebol

Los datos del sorteo

¿A qué hora comienza el sorteo de grupos del Mundial 2026?

La ceremonia del sorteo de grupos de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026 comienza a las 14:00 horas de Chile continental, desde el Centro Kennedy ubicado en Washington DC, Estados Unidos.

Los bombos

Así quedaron conformados los bombos para el sorteo de la fase de grupos:

¡Comenzamos la previa!

Buenas tardes redgoleras y redgoleros. ¡Comenzamos la previa del sorteo de grupos del Mundial 2026! Los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá, junto al resto de los equipos, conocerán a sus rivales zonales. Acompáñanos en la espera y el minuto a minuto.

Lee también
“Mi mejor amigo”: La visita que emocionó a Ortiz en el Monumental
Colo Colo

“Mi mejor amigo”: La visita que emocionó a Ortiz en el Monumental

Colo Colo vs. U. de Chile: A qué hora es la final de la Liga Femenina
Femenino

Colo Colo vs. U. de Chile: A qué hora es la final de la Liga Femenina

Encaran a Ortiz por estos dos criticados jugadores y así responde
Colo Colo

Encaran a Ortiz por estos dos criticados jugadores y así responde

Principal opositor a Clark y por qué falló plan para sacarlo de la U
U de Chile

Principal opositor a Clark y por qué falló plan para sacarlo de la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo