Llegó el día: este viernes la FIFA realiza el sorteo de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026, ceremonia que será transmitida a todo el mundo desde el Centro Kennedy, en Washington DC.

Cabe recordar que será la vigésima tercera edición de una Copa del Mundo, por primera vez con tres países sede y un cambio radicar: la FIFA pasó de 32 a 48 equipos en competencia.

Sorteo de grupos del Mundial 2026: el campeón Argentina y el resto de los equipos conocerán rivales.

Por ahora se conocen 42 equipos clasificados y resta por definir seis: el ganador A y B de la repesca internacional más las cuatro selecciones del repechaje europeo.

Minuto a minuto: sorteo de grupos del Mundial 2026