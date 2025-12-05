Es tendencia:
Colo Colo

Fernando Ortiz se desentiende de su futuro en Colo Colo: “Sucederá lo que tenga que suceder”

El entrenador del Cacique fue consultado sobre su permanencia en el club para 2026 y se desligó de esa situación.

Por Carlos Silva Rojas

Fernando Ortiz habla de su continuidad en Colo Colo.
Fernando Ortiz habla de su continuidad en Colo Colo.

Colo Colo termina su paupérrima temporada 2025 este domingo, cuando reciba a Audax Italiano en el estadio Monumental y es muy probable que no alcance ninguno de los objetivos planteados para el año.

La última pequeña meta que se puso el cuadro albo es clasificar a la Copa Sudamericana, lo que está muy difícil porque aparte de vencer a los itálicos, tiene que esperar que Cobresal pierda ante Ñublense… y los chillanejos no ganan desde agosto.

Tras el partido de Colo Colo con Audax, en Macul tienen que empezar a pensar en 2026, con la continuidad del entrenador Fernando Ortiz como gran tema, algo que analizó el estratega.

Fernando Ortiz habla de su permanencia en Colo Colo

Tano Ortiz habló este viernes en conferencia de prensa, donde el tema que más le preguntaron fue por su permanencia en la banca de Colo Colo para 2026.

“El domingo es un día importante para nosotros a nivel deportivo, luego el lunes habrá toma de decisiones en todo sentido y yo estoy predispuesto a escuchar o a sentarme a hablar, pero obviamente que en mi cabeza hay planificación y demás”, dijo el argentino.

“Yo no puedo estar pensando en eso, si hay reunión de comitivas y eso… Yo me tengo que enfocar para lo que a mí me contrataron. El día domingo es un partido en casa con nuestra gente, donde tenemos la obligación de ganar. Lo que ocurra más allá de las 20 horas, sucederá lo que tenga que suceder“, cerró el tema.

Fernando Ortiz tiene contrato hasta diciembre de 2026, pero puede ser evaluado si es que no logra el objetivo de clasificar a Colo Colo a la Copa Sudamericana.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

