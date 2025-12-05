Se aferra al cargo: la decisión que toma Fernando Ortiz con el plantel de Colo Colo

Colo Colo sale a la cancha del estadio Monumental con una mínima chance de clasificar a la Copa Sudamericana 2026, y se jugará su opción en la última fecha de la Liga de Primera.

Los albos tienen que ganar en calidad de local ante Audax Italiano y esperar un verdadero milagro, porque necesita que Cobresal pierda con Ñublense, siendo que los chillanejos no ganan un partido desde agosto.

Ese es el panorama previo al duelo de los albos, donde el entrenador Fernando Ortiz se juega su continuidad, debido a que le pusieron como objetivo clasificar a Colo Colo a un torneo internacional.

Tano Ortiz piensa en dejarle tarea a los jugadores de Colo Colo para 2026

A pesar de que la continuidad del Tano Ortiz y su staff no está confirmada, el entrenador de Colo Colo planifica pensando en 2026.

En el programa Dale Albo AM el comunicador Edson Figueroa contó que el plantel está citado en el estadio Monumental para el lunes 8 de diciembre, donde se tomarán medidas de cara al próximo año.

Una de las situaciones que está presupuestada es que los futbolistas se realicen mediciones y a partir de ellas van a recibir una pauta de trabajo para las vacaciones, elaborada por el cuerpo técnico de Fernando Ortiz.

Además, ese día se tiene que definir la permanencia del entrenador y se comunicarán las decisiones sobre los jugadores que terminan contrato con Blanco y Negro.

El domingo termina en cancha la temporada para Colo Colo, pero desde el lunes se define mucho para la campaña 2026.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera