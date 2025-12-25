Universidad de Chile tiene por fin noticias que conforman a la mayoría. Gustavo Álvarez, tras una penosa negociación, logró su salida del CDA. Ahora, los dirigidos por Paqui Meneghini intentarán darle vuelta a la página.

El calendario es claro. El 5 de enero, la Universidad de Chile volverá a los entrenamientos, de cara a la pretemporada. Será entonces cuando los jugadores se encuentren todos reunidos por primera vez, cara a cara, con el nuevo DT.

La idea de la temporada 2026 es superar lo hecho este 2025 que llega a su término. Para ello, ya se empiezan a delinear los primeros amistosos de la U. Pero, todo se volvió, de un momento a otro, grisáceo.

ver también ¡Hay fechas! Se concretan los primeros amistosos de 2026 para la U de Chile: un rival viene de Argentina

Todo cambió

Una de las paradas programadas en enero par ala Universidad de Chile era Lima. O es, aunque no está descartado que todo se derrumbe. La presencia de Lionel Messi en el amistoso ante Alianza Lima hacen que peligre la Noche Crema, donde participaría la U.

Ésta estaba programada para el 24 de enero, pero debido al problema policial que surgiría de un duelo de alta convocatoria en Lima, en paralelo, se ha puesto en duda su realización. Esto no descarta que haya aún posibilidades de que la U juegue ante Universitario, sólo se cambiarían las fechas.

Eso sí, no puede ser en cualquier fecha, porque, sin confirmación aún, la Liga de Primera 2026 debería comenzar el fin de semana del 30 de enero, por lo que la Universidad de Chile no podría cumplir con el compromiso con su par peruano.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo terminó la Universidad de Chile en la Liga de Primera 2025?