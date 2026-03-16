Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
La Roja

Julio Rodríguez emplaza a Nicolás Córdova por los arqueros citados a la Roja: “Le hace caso a…”

El histórico preparador de arqueros no está de acuerdo con los tres metas citados para los amistosos de la Roja.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Nicolás Córdova fue criticado por Julio Rodríguez.
© GeminiNicolás Córdova fue criticado por Julio Rodríguez.

La selección chilena tiene nómina, porque el entrenador Nicolás Córdova dio a conocer a los jugadores citados para los amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, por la FIFA Series.

El DT interino de la Roja nominó como arqueros a Lawrence Vigouroux, Thomas Gillier y Sebastián Mella, siendo este último la gran sorpresa entre los porteros.

Para analizar la decisión de Córdova en RedGol llamamos a un experto y conversamos con Julio Rodríguez, histórico preparador de arqueros que no está conforme con los llamados por el DT.

La Selección Chilena nominó al “arquero africano” ante inminente llamado de selección mundialista

ver también

La Selección Chilena nominó al “arquero africano” ante inminente llamado de selección mundialista

Julio Rodríguez lamenta la ausencia de Omar Carabalí en la Roja

A Rodríguez le pareció extraño el llamado del juvenil Sebastián Mella, quien jugó el Mundial Sub 20 con Córdova, debido a que no es titular fijo en Huachipato y recién empezará a jugar por la lesión de Rodrigo Odriozola.

Son cosas que para mí son bastante extrañas, porque a ver, yo como como ex entrenador de arqueros, lógicamente que voy a llamar a los titulares, no voy a llamar a los que están de reserva porque todos tienen que demostrar nivel para ser nominado en una Selección”, explicó.

Nicolás Córdova es criticado. Foto: SIPA/PHOTOSPORT

Nicolás Córdova es criticado. Foto: SIPA/PHOTOSPORT

Publicidad

Yo creo que tendría que haber citado a Omar Carabalí, por lo hecho en la Copa Libertadores. Fácilmente debe estar dentro de los 3 mejores arqueros de Chile en la actualidad, yo le habría dado una oportunidad”, agregó.

Por último, Julio Rodríguez cargó contra el DT de la Roja: “yo sé que Nico Córdova es bien especial, no sé a quién le hará caso, si será a su entrenador de arquero, o será no sé, dirigentes, o serán representantes“.

Nicolás Córdova se gana críticas por su nueva nómina de la selección chilena, de cara a los amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda en Oceanía.

Publicidad

En síntesis

  • Nicolás Córdova nominó a Vigouroux, Gillier y Sebastián Mella como porteros de la selección.
  • El preparador Julio Rodríguez criticó la citación de Mella por ser reserva en Huachipato.
  • Rodríguez afirmó que Omar Carabalí merecía el llamado por su desempeño en Copa Libertadores.
Gonzalo Fouillioux lamenta la ausencia de Felipe Méndez en la nómina de la Roja: “El mejor de Colo Colo”

ver también

Gonzalo Fouillioux lamenta la ausencia de Felipe Méndez en la nómina de la Roja: “El mejor de Colo Colo”

Lee también
Delantero sin goles: el curioso caso de Alexander Aravena en Chile
Selección Chilena

Delantero sin goles: el curioso caso de Alexander Aravena en Chile

Revelan el real motivo de la ausencia de Pulgar en la selección
Selección Chilena

Revelan el real motivo de la ausencia de Pulgar en la selección

Se mandó condoro en la jugada fatal de O'Higgins: tendrá revancha en la Roja
Selección Chilena

Se mandó condoro en la jugada fatal de O'Higgins: tendrá revancha en la Roja

Campeón con la U le hace la cruz al único colocolino en la Roja
Selección Chilena

Campeón con la U le hace la cruz al único colocolino en la Roja

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo