La selección chilena tiene nómina, porque el entrenador Nicolás Córdova dio a conocer a los jugadores citados para los amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, por la FIFA Series.

El DT interino de la Roja nominó como arqueros a Lawrence Vigouroux, Thomas Gillier y Sebastián Mella, siendo este último la gran sorpresa entre los porteros.

Para analizar la decisión de Córdova en RedGol llamamos a un experto y conversamos con Julio Rodríguez, histórico preparador de arqueros que no está conforme con los llamados por el DT.

ver también La Selección Chilena nominó al “arquero africano” ante inminente llamado de selección mundialista

Julio Rodríguez lamenta la ausencia de Omar Carabalí en la Roja

A Rodríguez le pareció extraño el llamado del juvenil Sebastián Mella, quien jugó el Mundial Sub 20 con Córdova, debido a que no es titular fijo en Huachipato y recién empezará a jugar por la lesión de Rodrigo Odriozola.

“Son cosas que para mí son bastante extrañas, porque a ver, yo como como ex entrenador de arqueros, lógicamente que voy a llamar a los titulares, no voy a llamar a los que están de reserva porque todos tienen que demostrar nivel para ser nominado en una Selección”, explicó.

Nicolás Córdova es criticado. Foto: SIPA/PHOTOSPORT

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“Yo creo que tendría que haber citado a Omar Carabalí, por lo hecho en la Copa Libertadores. Fácilmente debe estar dentro de los 3 mejores arqueros de Chile en la actualidad, yo le habría dado una oportunidad”, agregó.

Por último, Julio Rodríguez cargó contra el DT de la Roja: “yo sé que Nico Córdova es bien especial, no sé a quién le hará caso, si será a su entrenador de arquero, o será no sé, dirigentes, o serán representantes“.

Nicolás Córdova se gana críticas por su nueva nómina de la selección chilena, de cara a los amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda en Oceanía.

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En síntesis

Nicolás Córdova nominó a Vigouroux, Gillier y Sebastián Mella como porteros de la selección.

nominó a Vigouroux, Gillier y como porteros de la selección. El preparador Julio Rodríguez criticó la citación de Mella por ser reserva en Huachipato .

criticó la citación de Mella por ser reserva en . Rodríguez afirmó que Omar Carabalí merecía el llamado por su desempeño en Copa Libertadores.