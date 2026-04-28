Otra buena jornada para un chileno en el fútbol argentino. Este lunes, Iván Morales le dio el triunfo a Argentinos Juniors para confirmar la clasificación a los play-offs del Torneo de Apertura trasandino.

El delantero que llegó en febrero a los bichos colorados, donde le hace compañía a su compatriota Brayan Cortés, ha sabido ganarse un puesto de titular en Argentina. Y este lunes respondió de la mejor forma.

El ex Colo Colo anotó el 2-1 del triunfo de AAAJ sobre Huracán. A los 65′, recibió un pase elevado en el área, controló de pecho y definió con mucha seguridad ante la portería custodiada por Hernán Galíndez.

Así, le dio la clasificación a los play-offs (el Bicho es 3° del Grupo B con 29 puntos) y aseguró la localía en el primer cruce eliminatorio.

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Qué viene ahora para Iván Morales y Argentinos Juniors

Ahora, Argentinos Juniors disputará un último partido en la fase regular del Torneo de Apertura. Será frente a Gimnasia de La Plata este domingo 3 de mayo a las 17:00 horas chilenas. Ahí, se terminarán de definir los clasificados a play-offs.

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El equipo de Iván Morales y Brayan Cortés ya tiene asegurado su lugar en los octavos de final. En el primer cruce, como 3° del Grupo B, enfrentará al 6° del Grupo A. Ahora mismo, ese sería San Lorenzo de Gustavo Álvarez.