Complejísimo el panorama de Mykhailo Mudryk en su carrera luego de que ha sido sancionado con cuatro años de suspensión por la Federación Inglesa de Fútbol (FA) tras dar positivo por una sustancia prohibida en 2024.

El extremo, que figuraba para ser una de las grandes figuras del Chelsea y que llegó al club el 2023 en una millonaria transacción de 61 millones de libras, fue suspendido provisionalmente en diciembre de 2024 luego de arrojar un resultado adverso en un control antidopaje de rutina realizado durante una concentración con la selección de Ucrania.

Meses más tarde, en junio de 2025, el jugador fue acusado formalmente tras confirmarse el resultado mediante el análisis de su muestra.

El complejo panorama de Mudryk

El jugador no ha pisado una cancha desde noviembre del 2024 y tampoco ha podido entrenar con el equipo inglés desde su suspensión. El jugador de 25 año apeló la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), solicitando que se revoque o se reduzca la sanción, como ocurrió con Paul Pogba cuya suspensión bajó de cuatro años a 18 meses.

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En caso de mantenerse la sanción original, se prevé que el castigo sea aplicado de manera retroactiva desde el inicio de su suspensión provisional. De esta forma, el jugador podría permanecer alejado de las canchas hasta finales de 2028.

Mykhailo Mudryk estará un largo tiempo fuera de las canchas. (Photo by Ryan Pierse/Getty Images)

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En síntesis: