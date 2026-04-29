Pocos días después del escándalo vivido en la Segunda División de España, se conoció la sanción para el portero Esteban Andrada por golpear a un rival en la derrota del Real Zaragoza contra Huesca.

Este miércoles, el Comité de Disciplina de la RFEF publicó el fallo contra el portero argentino. Se trata de un castigo histórico: 12 fechas de suspensión por agredir a Jorge Pulido. Se suma otra por doble tarjeta amarilla.

“A juicio de este Comité, son circunstancias concurrentes agravantes de la conducta: en primer lugar, debe referirse que la conducta agresora se produce estando el juego detenido y como reacción a la expulsión del jugador ulteriormente agresor, por doble amonestación”, fallaron.

“La naturaleza del golpe -directo, en la cara, con fuerza excesiva- sitúa la conducta en el extremo más grave del espectro de agresiones subsumibles en el tipo“, argumentaron desde el Comité.

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Esteban Andrada recibe histórica sanción tras agresión a Jorge Pulido en España

De poco sirvieron las disculpas de Esteban Andrada. El mismo día de los hechos, hizo un video donde se declaró “muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente ni para un profesional como yo”.

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“A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión, que fue por tocar la pelota con la mano fuera del área. Pueden ver mi trayectoria. Fue una situación límite, que me salí de contexto. Reaccioné de esa forma pero no lo volvería a hacer, porque sé que soy una persona pública y un profesional“, dijo.

Con esto, el portero no volverá a jugar con Real Zaragoza y retornará en junio a Monterrey, club dueño de su pase, con aun ocho fechas por cumplir de castigo.