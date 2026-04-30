Brayan Cortés vive un momento dulce en Argentina. El portero nacional, hoy en Argentinos Juniors, ha logrado una gran campaña, lo que despertó el interés de Boca Juniors, club que busca arquero tras la lesión de Agustín Marchesín.

Si bien esta situación alertó a los Bichos Colorados, también mantiene atento a Colo Colo, ya que el arquero de 31 años aún pertenece a los albos.

Argentinos se planta ante Boca y busca retener a Cortés

El interés de Boca no pasó desapercibido en La Paternal. En Argentinos Juniors reaccionaron rápidamente y dejaron en claro que no tienen intenciones de desprenderse del guardameta en el corto plazo.

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Según informan desde el otro lado de la cordillera, Argentinos ya trabaja en un plan concreto para asegurar su continuidad. El arquero sigue perteneciendo a los albos y se encuentra a préstamo en Argentinos, eso sí, con una cláusula de compra por el 80% de su pase a cambio de 500 mil dólares.

Esa cláusula es la principal carta del cuadro argentino para blindarse ante el interés del xeneize. En caso de ejecutarla, La Tercera adelanta que Argentinos y Cortés ya tendrían acordado un contrato que lo vincularía con el club hasta diciembre de 2029.

Colo Colo atento al movimiento

Este escenario abre una puerta interesante para los albos, ya que en caso de que Argentinos decida hacer uso de la opción de compra, el “Cacique” recibiría un ingreso económico por el arquero. Mientras tanto, Boca se mantiene atento ante la posibilidad de que las tratativas no lleguen a buen puerto.

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Así, mientras Boca presiona por reforzar su portería, Argentinos se mueve para retener a Cortés y en Macul esperan ganancias en medio de la disputa.

Brayan Cortés interesa en Boca y Argentinos Juniors busca evitar su salida. (Foto: Instagram Brayan Cortés)

En resumen

Boca Juniors se interesa en Cortés tras la lesión de Marchesín.

se interesa en Cortés tras la lesión de Marchesín. Argentinos Juniors busca retenerlo con opción de compra por el 80%.

busca retenerlo con Colo Colo podría beneficiarse económicamente si se concreta la operación.

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