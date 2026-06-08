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Fútbol Internacional

“En el modo carrera de FIFA tiraba partidos con Boca”: la Huasía de O’Higgins calienta duelo de Copa Sudamericana

Uno de los que debutó en las redes tomó la palabra tras el triunfo en Copa de la Liga. Todo Rancagua espera por el batacazo ante el xeneize.

Por Nelson Martinez

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Los canteranos celestes que rinden a gran nivel este año.
© O'Higgins FCLos canteranos celestes que rinden a gran nivel este año.

O’Higgins volvió al triunfo y con equipo mixto afrontó un duelo en que ya estaba clasificado a semifinales de Copa de la Liga. Tras el 2-1 contra Palestino, los aplausos se los llevó la cantera celeste, que rindió a gran nivel en El Teniente.

Joaquín Tapia fue uno de ellos. El veloz puntero derecho anotó su primer gol por el equipo y ya se puso en modo Copa Sudamericana. Ahí se le preguntó por el desafío y la pregunta al hueso: ¿Simulaste un O’Higgins – Boca en el Play (Station)?”.

La verdad es que en el modo carrera a veces tiraba esos partidos, jajajá. Nos enfrentamos a un gran equipo, es una experiencia única, pero con ganas de trabajar”, dijo uno de los tantos buenos valores nacidos en el equipo.

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La Huasía saca pecho en O’Higgins y ya piensan en Boca

La cantera de O’Higgins es conocida popularmente como la Huasía, el apodo con tinte español para el exitoso grupo de jugadores que salen del Capo de Provincia. Así lo lució Felipe Ogaz, uno que hasta hace poco jugó en la selección chilena.

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Con la foto de todos los canteranos en el triunfo ante Palestino, O’Higgins mete miedo con su cantera de oro. Es más, Felipe Faúndez jugó en la Roja adulta ante Portugal y José Movillo hizo lo propio en la Sub 20 contra Brasil.

Con miras al partido ante Boca Juniors, el dueño del club habló fuerte y claro tras asegurar el Codelco El Teniente como el estadio para el duelo de vuelta (30 de julio). Matías Ahumada se puso tareas al mando del Capo de Provincia.

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“Hay que agradecerle a la Conmebol, ANFP y los que nos ayudaron. Sabíamos que era histórico para esta ciudad recibir a Boca, se dio y ahora lo que hay que hacer es armar un espectáculo a la altura del rival que vamos a recibir, estar a tope”, dijo el dueño del club.

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