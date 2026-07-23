Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

Boca Juniors revela la lesión de Carlos Palacios: cinco bajas contra O’Higgins en Copa Sudamericana

Boca Juniors entregó su parte médico antes del partido contra O'Higgins. Hay cinco bajas para esta noche, con Carlos Palacios en la lista.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Carlos Palacios no juega ante O'Higgins
© Getty ImagesCarlos Palacios no juega ante O'Higgins

Carlos Palacios es una de las bajas de Boca Juniors para el partido contra O’Higgins en la ida de playoffs de Copa Sudamericana. El chileno lamenta una nueva lesión que le impide regresar a la competencia.

Este jueves 23 de julio, el Xeneize recibe al Capo de Provincia para ver quién da el primer golpe de la llave y se acerca a octavos de final. Una semana después, se definirá la clasificación en El Teniente de Rancagua.

En la previa, una larga lista de lesionados condiciona al elenco argentino. La lidera Carlos Palacios con una sobrecarga del músculo pectíneo derecho sufrida solo semanas después de volver a las canchas.

El listado de bajas lo completan Leandro Lozano, Milton Giménez, Adam Bareiro y Tomás Belmonte. Quien no aparece es Leandro Paredes, quien será titular en Boca pese a sus complicaciones físicas tras el Mundial 2026.

Tweet placeholder

La formación de Boca Juniors contra O’Higgins en Copa Sudamericana

Leandro Paredes será titular y el capitán de Boca Juniors para enfrentar a O’Higgins. Además, los refuerzos Sebastián Villa y Álvaro Montero aparecerán esta noche contra el Capo de Provincia.

La formación del Xeneize será con Álvaro MonteroDylan GorositoNicolás FigalAyrton CostaLautaro BlancoLeandro ParedesMilton DelgadoLeonel FloresTomás ArandaSebastián VillaMiguel Merentiel.

Lee también
Carlos Palacios y un refuerzo uruguayo de Boca quedan fuera vs O'Higgins
Copa Sudamericana

Carlos Palacios y un refuerzo uruguayo de Boca quedan fuera vs O'Higgins

Con Palacios y Alarcón: Boca cayó en amistoso de pretemporada
Internacional

Con Palacios y Alarcón: Boca cayó en amistoso de pretemporada

DT de Boca le pone cariñoso apodo a Carlos Palacios y también una alerta
Internacional

DT de Boca le pone cariñoso apodo a Carlos Palacios y también una alerta

Las notas a Palacios tras su redebut oficial en Boca
Internacional

Las notas a Palacios tras su redebut oficial en Boca

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo