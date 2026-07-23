Boca Juniors entregó su parte médico antes del partido contra O'Higgins. Hay cinco bajas para esta noche, con Carlos Palacios en la lista.

Carlos Palacios es una de las bajas de Boca Juniors para el partido contra O’Higgins en la ida de playoffs de Copa Sudamericana. El chileno lamenta una nueva lesión que le impide regresar a la competencia.

Este jueves 23 de julio, el Xeneize recibe al Capo de Provincia para ver quién da el primer golpe de la llave y se acerca a octavos de final. Una semana después, se definirá la clasificación en El Teniente de Rancagua.

En la previa, una larga lista de lesionados condiciona al elenco argentino. La lidera Carlos Palacios con una sobrecarga del músculo pectíneo derecho sufrida solo semanas después de volver a las canchas.

El listado de bajas lo completan Leandro Lozano, Milton Giménez, Adam Bareiro y Tomás Belmonte. Quien no aparece es Leandro Paredes, quien será titular en Boca pese a sus complicaciones físicas tras el Mundial 2026.

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La formación de Boca Juniors contra O’Higgins en Copa Sudamericana

Leandro Paredes será titular y el capitán de Boca Juniors para enfrentar a O’Higgins. Además, los refuerzos Sebastián Villa y Álvaro Montero aparecerán esta noche contra el Capo de Provincia.

La formación del Xeneize será con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel.