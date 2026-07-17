Esto dijo la prensa argentina sobre el regreso oficial de Carlos Palacios a las canchas. Sumó minutos en el triunfo de Boca Juniors en la Copa Argentina.

Era lo que todos esperábamos: que Carlos Palacios volviera oficialmente a las canchas en Boca Juniors. Este jueves 16 de julio, el ex Colo Colo participó en la victoria sobre Sarmiento en la Copa Argentina.

El duelo era el debut de Rodolfo Arruabarrena en el banco, así que había expectación sobre qué mostraría este nuevo Boca. Con goles de Alan Velasco y Leonel Flores, el Xeneize triunfó y clasificó a octavos de final.

Carlos Palacios ingresó en la segunda parte del encuentro, sumando sus primeros minutos oficiales desde diciembre del 2025. Una lesión en la rodilla y operación lo mantuvo alejado de la acción hasta ahora.

La prensa argentina lo evaluó tras la victoria. Planeta Boca Juniors le puso un 4. “Pocas intervenciones con la pelota. No jugó demasiado. Un buen pase profundo a Blanco y no más. Necesita rodaje“, analizó el medio partidario.

En Argentina le ponen nota a Carlos Palacios tras su redebut en Boca Juniors

En tanto, Diario Olé lo calificó con un 6. “Entró a los 27′ del ST por Alan Velasco. Volvió a jugar de manera oficial tras la lesión de la rodilla. Correcto, pases seguros. La hizo bien y dejó solo a Zenón: casi gol”, valoraron.

Ahora, Boca Juniors enfrentará a Vélez Sarsfield en los octavos de final de la Copa Argentina. Por ahora, todavía no se confirma la programación. El próximo partido del Xeneize es contra O’Higgins en la Copa Sudamericana.