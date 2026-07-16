Advierten que la dirigencia de Blanco y Negro ve con muy buenos ojos la opción del veterano seleccionado de Cabo Verde para pelear el puesto con Gabriel Maureira.

A pocos días para que se cierre el Mundial 2026, uno de los futbolistas revelación del torneo fue Vozinha, el arquero de 40 años que lideró a Cabo Verde en su histórico debut donde llegó a 16° de final. Una figura inesperada.

Su reputación a nivel digital aumentó hasta los casi 30 millones de seguidores en Instagram, y resulta que está a una firma de llegar al fútbol chileno. No es broma. Desde Argentina, alertan que Colo Colo hizo una oferta formal por su fichaje.

El periodista trasandino Germán García Grova confirmó mediante directivos de Blanco y Negro que ya le hicieron extensivo el interés en contar con los servicios de Vozinha, ante la necesidad de firmar un arquero para el segundo semestre.

“Colo Colo realizó una oferta formal por Vozinha, el arquero de Cabo Verde que fue la figura de su equipo en el Mundial. El jugador ve con buenos ojos jugar en el equipo chileno, según me confirman directivos del club”, afirmó el reportero en su cuenta de X.

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Colo Colo va por fichaje de arquero revelación del Mundial

En medio de toda la algarabía que generó su actuación en la cita planetaria, el guardameta habló con la cadena estadounidense CBS, donde afirmó que le gustaría jugar uno o dos años más y reconoció estar en charlas con equipos para definir su futuro.

“Voy a escoger un equipo que me quiera como futbolista y no por marketing“, aseguró Vozinha ante el interés de clubes como Colo Colo, recordando que ya rechazó ofertas desde la Serie B de Brasil por su fichaje mientras estaba con su selección en el Mundial.

El tema para Colo Colo es que actualmente compite con equipos de mayor poderío económico como Inter Miami de la MLS, quien está dispuesto a firmar al guardameta caboverdiano, quien se ganó el respeto de su máximo referente: Lionel Messi.

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Sus números en la Copa del Mundo

En su estreno absoluto en este tipo de torneos, en el Mundial 2026, Vozinha disputó cuatro partidos con 390 minutos en cancha, en los cuales si bien no perdió juego alguno en tiempo regular, sí recibió cinco goles en contra, tres de ellos de Argentina en 16° de final.

En síntesis