El defensa de la Universidad de Chile no es una de las prioridades de Fernando Gago, por lo que lo han vinculado al Rojo.

A punto de terminar el Mundial 2026 y los ojos se devuelven al fútbol nacional. Estamos en plena búsqueda de refuerzos en la Liga de Primera 2026, con la intención de tener un segundo semestre de buen rendimiento.

Uno de los equipos que pretende mejorar su rendimiento en base a refuerzos es la Universidad de Chile. El Romántico Viajero no tuvo una buena primera rueda y está muy lejos de la cima. Fernando Gago pide nuevos nombres.

En esa búsqueda, también aparecen oportunidades para dejar puestos a los que entran. Uno de los que se dice que puede salir del Romántico Viajero es Franco Calderón. El defensa central entiende que no es la primera opción para Gago y buscaría ir más allá del horizonte.

ver también Estuvo casi seis meses en la U, y ahora sufre grave lesión en nuevo club: “Horrible imagen”

¿Qué pasa con Franco Calderón? ¿Se va de la U de Chile?

Independiente de Avellaneda estaría muy interesado en hacerse con los servicios de Franco Calderón. El cuadro argentino habría empezado a asomar como posibilidad para el defensa azul, pero todo estaba en un simple rumor.

Y así se quedará, según Emisora Bullanguera. El medio de comunicación aseguró que desde el entorno del jugador desestimaron una salida al cuadro de Avellaneda. Todo sería un simple “rumor de mercado”, aka humo, que no tendría razón de ser.

De esta forma, Franco Calderón no se movería del CDA. Y esto es lo normal, ya que, cabe recordar, el defensa azul tiene contrato en la Universidad de Chile hasta fines de la temporada 2027.

El defensa no sería prioridad para Fernando Gago | Photosport

¿Cuándo juega de nuevo la Universidad de Chile?

Universidad de Chile volverá al ruedo por la Liga de Primera 2026 el próximo domingo 26 de julio, cuando enfrente a Audax Italiano, a las 18.30 horas, en el Bicentenario de La Florida.

En resumen…

El entrenador Fernando Gago solicita nuevos refuerzos para mejorar el rendimiento de Universidad de Chile.

solicita nuevos refuerzos para mejorar el rendimiento de Universidad de Chile. El defensa Franco Calderón descartó su salida al club Independiente de Avellaneda.

descartó su salida al club Independiente de Avellaneda. El futbolista Franco Calderón mantiene contrato vigente con el club chileno hasta fines de 2027.