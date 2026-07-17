El defensa que perdió el puesto con Fernando Gago evalúa alternativas, teniendo en cuenta que se trajo otro central como refuerzo.

Universidad de Chile sigue trabajando en el mercado de fichajes para la segunda parte de la temporada 2026, donde la idea es meter presión en la lucha por el título en la Liga de Primera.

Si bien ya tiene asegurado dos refuerzos, Gonzalo Reyna y Valentín Gauthier, resta ver el tema de las salidas, con un jugador que tiene interés concreto de dos equipos de Argentina.

Se trata de Franco Calderón, el defensa que perdió la titularidad con el arribo del técnico Fernando Gago, quien ve con buenos ojos una salida, pese a tener contrato con la U hasta 2027.

Franco Calderón fue desplazado de la titularidad en la U. Foto: Diego Martin/Photosport

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Un préstamo para dejar el equipo de Gago: contrato hasta 2027 en la U

Universidad de Chile ha tenido importantes salidas desde su plantel, donde mueve las piezas para el técnico Fernando Gago, como Felipe Salomoni, además de Lucas Romero.

Por lo mismo, ahora pueden sumar a Franco Calderón, donde desde Argentina aseguran que es Independiente y Huracán los dos equipos que están interesados en el defensa.

Fue el programa “De la cuna al Infierno” quienes detallaron que el nombre del Chaco fue acercado a la dirigencia, teniendo en cuenta que Gustavo Quinteros busca un nombre para su última línea.

En ese sentido, apuNtan que fue ofrecido como un préstamo con opción de compra, aunque dejan en claro que no es la alternativa número uno ante la eventual salida de Kevin Lomónaco.

Por otro lado, el periodista Iren Taborda, que maneja información de Huracán, también deje en claro el interés: “Franco Calderón (Ex Unión de Santa Fe) es uno de los apuntados, actualmente en Universidad de Chile”.

Mira el video de la U: