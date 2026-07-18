Universidad de Chile comienza a armar su plantel de cara a lo que será el segundo semestre de este año. Algunos podrían partir.

Los ojos deben volver sobre el ámbito nacional. Tras el inminente final del Mundial 2026, nos preparamos para volver a la Liga de Primera, donde los equipos se mueven en el mercado de fichajes de invierno. Uno de ellos es la Universidad de Chile.

El cuadro dirigido por Fernando Gago se concentra en algunos refuerzos de cara al segundo semestre, tras una primera fase que estuvo alejada de lo esperado. Pero, también, es la oportunidad de algunas partidas.

En este caso, hablamos del posible adiós de uno de los emblemas de este último tiempo del cuadro azul. Si bien no suma muchos minutos, Cristopher Toselli es una de las voces experimentadas en el banco del Romántico Viajero. ¿Se va?

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Hablan de lo que ocurriría si se va Cristopher Toselli

Cristopher Toselli puede partir y se encienden las alarmas en la Universidad de Chile. Ante esta perspectiva, RedGol recurrió a la voz de la experiencia. Para ello, hablamos con un ex portero de la U, Miguel Jiménez, quien actualmente se desempeña como encargado del área de arqueros de Ñublense.

“Christopher ya lleva harto tiempo ahí. Ha tenido poca oportunidad, evidentemente, porque Gabriel (Castellón) ha andado bien. Eso es otra cuestión que es súper lógica. Y ya tiene cerca de 40…”, aseguró el ex portero azul.

“Él seguramente ya está en una etapa distinta y pensando en lo que viene. Yo creo que piensa en eso más que en tener regularidad ahora“, añadió Jiménez, quien dio la solución en caso de que parta.

Cristopher Toselli tiene pocas opciones en el arco azul | Photosport

¿Quién será el segundo arquero de la U de Chile?

Miguel Jiménez también se refirió a la posibilidad de que José Alburquenque sea el que tome el lugar vacío que posiblemente dejará Toselli. “Una de las cosas que pasan harto en los clubes es que a veces tienen el arquero que juega regularmente y, como segundo, tienen arqueros que son de casa, que son proyectables para el club. No sé en qué posición estará Albuquenque. En algún momento va a tener que jugar alguno de casa“, analizó Jiménez.

“Ahí tienen un área de arqueros bastante sólida, de hartos años, que está bastante bien estructurada. Y, seguramente, los arqueros que van a ir saliendo ahí, en algún momento tienen que jugar. Y no van a saber hasta que jueguen, si así es el tema”, cerró Miguel Jiménez.