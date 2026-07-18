El técnico Guillermo Farré pierde a una pieza clave para el segundo semestre con el Tino-Tino.

Los clubes de la Liga de Primera cuentan las horas para el inicio de la segunda rueda. Claro que Palestino sufrió una baja y en su regreso a la disputa de este torneo no contará con una figura clave.

El Tino-Tino es de esos equipos que se ha acostumbrado a ser protagonista en el fútbol chileno, jugando copas internacionales de manera habitual. Luego de un comienzo difícil en esta temporada, poco a poco han ido enrielando el rumbo en la tabla.

El jugador que deja Palestino

Luego de la salida de Cristián “La Nona” Muñoz, Palestino comenzó a levantar el rumbo con Guillermo Farré en la banca. De esta manera pudieron cerrar la primera rueda en el 6° lugar de la Liga de Primera con 24 puntos, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

La idea es en la segunda parte del año seguir mejorando, pero el entrenador del Tino-Tino tendrá que lamentar una importante baja, ya que uno de los titulares habituales del equipo dice adiós y firmó por un equipo argentino por lo que resta del 2026.

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Se trata de Julián Fernández. El argentino de 31 años, que es fijo en la formación del equipo, será nuevo jugador de Atlético Tucumán. Se va cedido por lo que resta de temporada y desde Palestino oficializaron su salida a través de un comunicado.

“Nuestro volante de contención llegó a acuerdo con ‘El Decano’ y cruzará la cordillera para ser incorporación hasta final de año. En la presente temporada sumó 1798 minutos en veintisiete partidos disputados en todas las competencias, con un registro de un gol y tres asistencias”, indicaron desde La Cisterna.

Fernández deja La Cisterna por lo que resta del 2026. Imagen: Photosport

Julián Fernández es un referente en Palestino. Llegó al club por primera vez en 2017, siendo figura hasta partir en 2019. Luego de andar en Newell’s Old Boys, Lanús y Sport Recife, regresó a La Cisterna en 2025. Ahora nuevamente se marcha.