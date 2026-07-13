El lateral izquierdo vive un gran presente en su club y podría convertirse en nuevo compañero del neozelandés Tim Payne en el fútbol paraguayo.

Dilan Zúñiga se ha consolidado como una de las grandes figuras de Palestino. Su destacado rendimiento ha sido fundamental en la gran campaña del cuadro árabe, posicionándolo entre los mejores laterales del Campeonato Nacional.

Este gran presente despertó el interés de un histórico del continente, Club Olimpia de la liga de Paraguay.

Si bien a comienzos de junio el periodista Álvaro Aponte, de Radio 970 AM, informó que la operación se había caído por diferencias en la forma de pago, en las últimas horas la negociación dio un giro y el futuro del defensor volvió a quedar abierto.

Olimpia no le cierra las puertas a Dilan Zúñiga

Según informó el medio La Tribuna, el equipo dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez continúa trabajando en el mercado de fichajes con miras al segundo semestre.

Además de concretar la incorporación de Tim Payne, quien se convirtió en la sensación del Mundial 2026, Olimpia habría reactivado las gestiones para fichar a Dilan Zúñiga.

El jugador podría dejar Palestino en este mercado/Photosport

El citado medio agrega que el presidente del club, Rodrigo “Coto” Nogués, había asegurado inicialmente que no buscaban nuevos refuerzos. Sin embargo, tras una reunión sostenida el sábado con Vitamina” Sánchez, volvió a tomar fuerza la opción de incorporar al lateral chileno.

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El presente de Palestino

El cuadro árabe atraviesa un gran momento en el Campeonato Nacional. El cuadro árabe cerró la primera rueda en el quinto lugar de la tabla con 24 puntos, ubicándose en zona de clasificación a la Copa Sudamericana y manteniéndose cerca de los puestos de avanzada.

El equipo quedó a solo dos unidades de Universidad Católica, que terminó la primera mitad del torneo en la segunda posición con 26 puntos, por lo que sigue con opciones de escalar posiciones en la segunda rueda.