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Mercado de fichajes

Lo querían en Argentina y sorprendió al elegir a equipo chileno: “A préstamo con opción de compra”

Aunque su nombre sonó con fuerza en el mercado argentino, el jugador terminó aceptando la oferta de un club chileno.

Por Andrea Petersen

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El jugador llegará al fútbol chileno.
© Instagram/club_deportivo_maipu /marceeggelEl jugador llegará al fútbol chileno.

El mercado de fichajes continúa dejando movimientos inesperados y ahora un cotizado futbolista argentino optó por continuar su carrera en el fútbol chileno, pese al interés que despertó en varios clubes de su país.

Se trata del volante Marcelo Eggel, quien venía destacando con la camiseta de Deportivo Maipú en la Primera Nacional de Argentina.

Sus buenas actuaciones lo instalaron en la órbita de distintos equipos trasandinos, entre ellos Central Córdoba, aunque finalmente decidió aceptar la propuesta de Palestino para convertirse en nuevo refuerzo del cuadro árabe de cara al segundo semestre.

Marcelo Eggel llega a Palestino

A través de sus redes, Deportivo Maipú anunció su salida. “Continuará su carrera en el Club Deportivo Palestino de Chile, tras concretarse su transferencia a préstamo con opción de compra”.

Agregando que “la operación se realiza en el marco de una cláusula establecida en su contrato con nuestra institución, que contemplaba esta posibilidad. De este modo, las partes involucradas dan cumplimiento a lo acordado”.

“Desde el Club Deportivo Maipú le deseamos a Marcelo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su carrera profesional”.

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La carrera de Eggel

El jugador de 27 años ha jugado en clubes como Cajuu II, Juventud Unida, Deportivo Maipú, pasando luego por Orense SC de la liga de Ecuador, regresando luego a Maipú.

A nivel de selección, el jugador fue parte del equipo sub-20 de Argentina el año 2017, donde incluso disputó un partido junto a Lionel Messi.

En síntesis:

  • El argentino Marcelo Eggel es el nuevo refuerzo de Palestino para el segundo semestre.
  • La transferencia del volante de 27 años se concretó a préstamo con opción de compra.
  • El exfutbolista de Deportivo Maipú integró la selección argentina sub-20 en el año 2017.
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