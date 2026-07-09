El Udinese informó que Julio Gutiérrez seguirá al menos un año más al frente del equipo primavera. El chileno sigue comandando el proyecto formativo de los friulanos.

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En Europa anunciaron la renovación de contrato de un entrenador chileno y no, no es Manuel Pellegrini. Se trata de Julio Gutiérrez, quien en silencio y con 46 años sigue erigiendo una carrera exitosa y que promete.

El ex delantero nacional fue confirmado en la dirección técnica del equipo primavera del Udinese, la sub 20 de los friulanos. Gutiérrez seguirá al mando de la máxima categoría del proyecto formativo del club italiano por al menos un año más.

“Julio Gutiérrez confirmado en la dirección del equipo Primavera. El entrenador chileno ha firmado una renovación de contrato hasta el 30 de junio de 2027“, informó el Udinese a través de sus redes sociales.

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Los detalles de la carrera de Julio Gutiérrez

Antes de asumir la titularidad de la banca del equipo primavera de Udinese, Gutiérrez comenzó como ayudante técnico en la misma categoría de la Juventus.

Julio Gutiérrez sigue como DT de la sub 20 del Udinese.

En su carrera como futbolista el hoy entrenador chileno se formó y debutó en Unión Española. Siguió su carrera en Udinese, Messina Pescara, Sambenedettese y Grosetto; Indios de México, Universidad Católica, Independiente de Santa Fe, Deportivo Táchira y Mineros de Guayana.

Julio Gutiérrez fue parte de la selección chilena que disputó el recordado Torneo Preolímpico del 2000, en Londrina, Brasil.

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Asimismo, por la selección chilena adulta registró cinco partidos, de ellos cuatro amistosos y uno por las eliminatorias al Mundial de Corea y Japón 2002.

Resumen:

-Julio Gutiérrez en Udinese: Renovó como DT del equipo Primavera hasta junio de 2027.

-Trayectoria en Juventus: Antes de asumir, fue ayudante técnico en la misma categoría.

-5 partidos por Chile: El exdelantero de 46 años también disputó el Preolímpico 2000.