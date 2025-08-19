En el Udinese recibieron de buena forma la convocatoria de Damián Pizarro a la lista provisional de la Roja Sub 20 para el Mundial que organizará Chile. De hecho, RedGol tomó contacto con un ex delantero chileno que dirige en el cuadro de Friuli.

Las referencias son para Julio Gutiérrez, quien a partir de esta temporada se hizo cargo del equipo primavera de los bianconeri. Es decir, el elenco que tiene jugadores que van de los 15 hasta los 20 años. “Estoy contento por él”, dijo el Bambino a este medio.

“Seguramente no lo ha pasado muy bien últimamente. Incluso cuando fue al Sudamericano, el problema que tuvo cuando no fue a la selección por sus vacaciones. Es una cosa de confianza de Nicolás Córdova que le da”, dijo Gutiérrez en la charla con nuestro querido Paulo Flores.

Damián Pizarro está en la lista de buena fe de Chile para el Mundial: son 55 jugadores. (Andres Pina/Photosport).

Repasó esa deserción que tuvo a un par de duelos amistosos de la selección chilena frente a Nueva Zelanda. Una actitud que motivó mucha molestia del seleccionador. “Puede ser esa fuerza para que Damián haga un buen Mundial con la selección y tomar mucha más confianza con lo que viene durante del año”, planteó Julio Gutiérrez.

“Es importante que vuelva. Fui delantero también, vivimos del gol. Hay rachas malas, sabemos que eso pasa en el fútbol. Y cuando hay rachas buenas, somos como los principales objetivos de tantos clubes o el mismo donde estás”, añadió el Bambino Gutiérrez, quien sabe bien de qué habla.

El otrora ariete surgido en las inferiores de la Unión Española participó del Preolímpico del 2000 que llevó a la Roja a ganar un boleto para los Juegos Olímpicos de Syndey, donde el equipo adiestrado por Nelson Acosta se quedó con la medalla de bronce. Aunque el Guti no fue llamado a la cita deportiva máxima del mundo.

La nómina de Chile masculino en el fútbol de los Juegos Olímpicos el 2000. (Foto: La Roja).

Julio Gutiérrez, el chileno DT de Udinese que defiende la presencia de Damián Pizarro en el Mundial Sub 20

El entrenador del equipo primavera de Udinese piensa sinceramente que a Damián Pizarro le puede beneficiar acudir al Mundial con la Roja Sub 20. Sabe que es un espaldarazo importante el que recibió el atacante surgido de las inferiores de Colo Colo.

“Creo que la confianza de Nicolás a Damián es positiva, espero que él pueda demostrar lo buen jugador que es y lo que puede hacer. Seguramente será una ayuda a la selección para el Mundial”, vaticinó Gutiérrez, consciente del potencial que tiene Pizarro.

Damián Pizarro jugó de titular ante Paraguay en las Eliminatorias con Eduardo Berizzo como DT. En la foto con Ben Brereton. (Andres Pina/Photosport).

Aunque no haya podido marcar ningún gol en el Sudamericano disputado en el verano de este año. “Es un aporte muy importante para tratar de empezar a buscar la generación nueva para la selección adulta”, cantó el Bambino Gutiérrez. Es decir, para él Damián Pizarro está sí o sí en el recambio del Equipo de Todos. El tiempo dirá…