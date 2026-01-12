Sabido es que Lucas Assadi es el enganche que busca fichar el Atlético Mineiro de Brasil. El talentosísimo volante ofensivo chileno está en la carpeta del equipo adiestrado por Jorge Sampaoli, quien seguramente ya se imaginó al “10” de Universidad de Chile con la camiseta del Galo.

Pero la negociación no ha sido tan rápida como hubieran esperado Sampaoli y el cuadro de Minas Gerais. Por esa razón, todavía no pueden gozar del jugador más determinante que tiene el Romántico Viajero. Mientras eso se define, en su agencia de representación encontraron un motivo de alegría.

Se trata de Uno Sports, la empresa comandada por Pablo Lecler que asesora a Assadi y negocia esta oportunidad. A través de su cuenta de Instagram, la citada agencia de representación tomó un reporte del CIES, Centro Internacional de Estudios del Deporte, donde el “10” figura en el podio.

Está entre los mejores volantes ofensivos menores de 22 años del último semestre. Assadi figura 3° en el listado, por detrás del ruso Aleksey Batrakov (20 años) del Lokomotiv de Moscú y el israelí Oscar Gloukh (21 años), del Ajax de Amsterdam, quienes tienen 84.3 y 82.5 de puntaje en esta medición realizada por el establecimiento.

Assadi es uno de los cinco que puntualiza más de 80. Supera al griego Kostas Karetsas del Genk de Bélgica. También a Eggert Gudmundsson, un islandés de 21 años que destaca en el SK Brann de Noruega. En el octavo lugar recién aparece otro latino del ranking. Uno que provocó una polémica en Independiente de Avellaneda, que sufrió del buen nivel de Assadi en 2025: Javier Ruiz.

Atlético Mineiro se frota las manos con un dato sobre Lucas Assadi

En Atlético Mineiro saben que Lucas Assadi tiene un potencial que puede ser pulido a nivel mundial y quizá recibieron la motivación necesaria para poner sobre la mesa los cinco millones de dólares que pretende irrevocablemente la plana mayor de Universidad de Chile.

Además de Assadi, en el citado informe apareció el argentino Javier Ruiz, quien provocó un extraño efecto dominó en el Rojo de Avellaneda. Primero, y con el visto bueno de Gustavo Quinteros, Independiente lo repescó desde Barracas Central.

Pero el trasandino finalmente conversó con el DT tras su vuelta y ni siquiera quiso viajar a la pretemporada con el resto del plantel. Algo que hizo hasta Felipe Loyola en avanzadas negociaciones con el Santos. Ruiz esperaba por una transferencia a Peñarol de Uruguay que no ocurrió. Un deseo como el de Luquitas con un traspaso a Atlético Mineiro.

Atlético Mineiro logró mantener la categoría en la Serie A del Brasileirao, aunque por momentos de la temporada sufrió con aquel fantasma de la B.

