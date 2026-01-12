Universidad de Chile consiguió fichar a Lucas Romero en este presente mercado. Claro que su llegada es a préstamo, por lo que para quedarse con él definitivamente tendrá que desembolsar una importante cifra.

El Romántico Viajero trabaja pensando en tener un exitoso 2026. El ciclo de Francisco “Paqui” Meneghini no ha comenzado de manera sencilla, con la polémica salida de Leandro Fernández. Solo los buenos resultados le darán la razón al DT.

El precio de Lucas Romero

Lucas Romero fue el segundo refuerzo oficializado por Universidad de Chile. El volante de 23 años llega desde Recoleta de su país, y como seleccionado paraguayo. Tendrá la misión de ser una competencia para Marcelo Díaz y Charles Aránguiz.

Romero tiene mucho en juego en los Azules, ya que además de querer ganarse un lugar en la cancha, también está en la disputa por meterse en la lista para la Copa del Mundo de Paraguay. Solo su rendimiento en la U le dará la opción de subirse al avión de la Albirroja.

ver también “Voy a…”: Lucas Romero sorprende a la U al hablar de Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas

El volante llega al CDA a préstamo por un año y por ahora, no se había dado a conocer el valor de la opción de compra en caso de que Universidad de Chile quiera hacerse con su carta de manera definitiva. Ahora desde Paraguay, revelaron el precio a pagar.

“El pase es un préstamo con cargo por un año y el club chileno tiene hasta el 31 de diciembre para decidir si hace uso de la opción de compra, que sería del 80%”, comenzó explicando Luis Vidal, presidente de Recoleta, al programa La Gran Jugada de Paraguay.

Publicidad

Publicidad

“Recoleta se quedaría con el 20% de futuras ventas. El total de la operación podría acercarse al millón de dólares si se concreta la compra, pero no lo superaría“, cerró el directivo del club dueño del pase de Romero.

Lucas Romero jugando por Paraguay. Imagen: Instagram

De esta manera, ahora en Universidad de Chile deberán observar el rendimiento de Lucas Romero para decidir si finalmente compran su pase. El paraguayo tendrá un año para convencer al Romántico Viajero de que firmen el cheque cercano al millón de dólares.

Publicidad