Una jornada de despedida es la que vivió Universidad de Chile en el mercado de fichajes para la temporada 2026, una vez que se confirmó la salida de Matías Sepúlveda.

El lateral de los azules se transformará en nuevo jugador de Lanús, donde lo esperan desde el fin de semana para su pretemporada y comenzar a tomar protagonismo en el fútbol argentino.

Según pudo revelar el sitio Emisora Bullanguera, el momento más emotivo se vivió en la jornada del lunes, cuando el propio Tucu le comunicó a sus compañeros de su partida.

Esto, luego de que el cuadro argentino, quien es el último campeón de la Copa Sudamericana, pagó la cláusula de salida de la U para iniciar una historia en el fútbol argentino.

Matías Sepúlveda dejó atrás a U de Chile. Foto: Alex Diaz/Photosport

Tucu Sepúlveda viajó a Argentina

Matías Sepúlveda venía viviendo hace días momento de despedida con sus grandes compañeros de Universidad de Chile, hasta este lunes que se despidió de todo el grupo de los azules.

Según detalla el citado medio, el Tucu llamó a todos “antes de trasladarse al Campo del Sifup, el lateral pudo despedirse del camarín azul, donde agradeció todo este tiempo juntos”.

En ese sentido, dejan en claro que, para ganar tiempo mientras se terminaba la negociación, ya había avanzado los pasos para firmar en el fútbol argentino para 2026.

“El jugador ya se había realizado los exámenes médicos para presentarse en Lanús, lo que, obviamente, marcaba lo avanzada que estaba la negociación”, explicaron.

