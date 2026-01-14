Si algún hincha en Universidad de Chile pensaba que tras la adquisición de acciones en Azul Azul por parte del abogado José Ramón Correa, que dejaba sin oposición al actual presidente Michael Clark, todo iba a seguir con normalidad, se equivocaron.

Es que un viejo conocido de la concesionaria entró en el panorama. Hablamos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), quien anunció de forma oficial la apertura de una investigación por la adquisición del paquete accionario que pertenecía a Daniel Schapira.

¿El motivo? La posible existencia de un “acuerdo de actuación conjunta“, entre el abogado y el presidente de Azul Azul, quienes deberán entregar en menos de 24 horas los antecedentes que demuestren que no existe un “chanchullo” en la operación.

CMF indaga “chanchullo” en compra de acciones en Azul Azul

En el oficio, el organismo recurre al artículo 199 bis de la Ley N°18.045 del Mercado de Valores, que indica “si una persona o un grupo con acuerdo de actuación conjunta alcanza o supera los dos tercios de las acciones con derecho a voto de una sociedad anónima abierta, debe lanzar una oferta pública de adquisición (OPA)“.

Lo anterior, a raíz de la compra del 63.07 por ciento de las acciones de Azul Azul que el propio Michael Clark realizó en diciembre del 2024. Si existe este “acuerdo”, la suma de ambos paquetes accionarios superaría ampliamente el límite de los dos tercios que dispara la iniciativa.

Para colmo, la CMF hace énfasis en que José Ramón Correa es el abogado del presidente de la regencia laica en el recurso de apelación seguido ante la Corte Suprema, que busca la salida definitiva del empresario de la institución. Algo huele mal.

José Ramón Correa adquirió el 21.47% de las acciones de Azul Azul (Aton Chile)

¿Cuándo vuelven a jugar los azules?

El primer partido amistoso que sostendrá Universidad de Chile en el 2026 será este domingo 18 de enero, cuando reciban al cuadro argentino de Racing Club en el Estadio Alcaldesa Ester Roa de Concepción, desde las 19:00 horas.