Universidad de Chile vive tensos momentos en la interna con la directiva de la concesionaria Azul Azul, luego de importantes movimientos que se vivieron en la plana mayor.

Todo se desencadenó cuando la familia Schapira decidió vender su paquete de acciones para salir de la empresa, aunque esta fue comprada en un millonario monto por una nueva sociedad creada por el abogado y director de Azul Azul José Ramón Correa.

El profesional es parte del directorio, donde fue invitado por el actual presidente Michael Clark, lo que nuevamente abre la incertidumbre teniendo en cuenta la investigación que hay sobre su persona.

Por lo mismo, uno de los mayores enemigos del mandamás de la empresa que controla a la U, José Joaquín Laso, sacó la voz, donde apunta a las dudas que dejó el movimiento con un fuerte dardo contra Clark.

La compra de acciones del abogado de Michael Clark, José Ramón Correa, pone en alerta. Foto: La Tercera.

Piden que el abogado Correa demuestre cómo compró acciones de Azul Azul

Fue en radio ADN donde el abogado Laso, quien fue parte de la directiva de Azul Azul hace algunos años, que cargó una fuerte crítica contra Michael Clark: “Es más de lo mismo, no hay mucha sorpresa. A mí lo que me sorprende es la poca consideración que han tenido respecto a toda la investigación que hay sobre la propiedad de Azul Azul y que sigan doblando la apuesta”

“Es como no tomar en cuenta en absoluto la investigación de la Fiscalía, de la CMF y los mensajes que ha enviado el senador Walker. Parece que no le entran balas a esta gente”, explicó.

Por lo mismo, deja un manto de duda sobre el movimiento con la nueva sociedad del abogado Correa, quien debe explicar de dónde sacó los fondos para adquirir las acciones.

“Acá lo importante es el origen de los fondos. Si el señor Correa puso 7 millones de dólares, está perfecto, nadie lo cuestiona, pero que demuestre que tiene esos fondos. Eso es lo que me preocupa, porque si el origen del dinero es un préstamo que viene de adentro o de afuera… bueno, hay que saber quién le prestó la plata”, detalló.

El abogado José Joaquín Laso fue director de Azul Azul.

“Yo solo tengo información de prensa, no he hablado con los Schapira ni nada. Piensa que esta compra se hizo por más del doble de lo que pagó Clark. No me hace ningún sentido, salvo que haya algo más. Habrá que ver si, además de las acciones, se consiguió que se desistiera de las demandas que tienen interpuestas los Schapira. Hay que investigar”, finalizó.