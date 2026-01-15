Colo Colo sumó un nuevo refuerzo para este 2026. Tras varias semanas, el Cacique ahora tiene un delantero letal como Maximiliano Romero. El trasandino, que en la última campaña defendió los colores de O’Higgins, ahora se sumará a los albos por toda la temporada y con opción de compra.

“Colo Colo cerró la llegada de Maxi Romero, a préstamo por un año y con opción de compra de US$ 1.500.000 por el 50 por ciento del pase desde Argentinos Juniors”, detalló César Luis Merlo por la llegada del delantero.

El tema es que su fichaje generó cierto revuelo ya que en Argentina no dejó una buena imagen. En especial en su paso por Racing Club donde pagaron 2,5 millones de dólares y no pudo rendir en la Academia. A tal punto que en 62 partidos solo anotó 10 goles.

Pero el fútbol da revanchas y su último paso por O’Higgins sirvió de revancha para el nacido en Moreno, Buenos Aires. Romero marcó 6 goles en doce partidos con los celestes y hasta los clasificó a Copa Libertadores. Por lo mismo, un multicampeón con Colo Colo celebró la llegada del goleador.

La defensa a Maximiliano Romero

Pese a las críticas, Maximiliano Romero recibió el respaldo de un multicampeón con Colo Colo y con Universidad de Chile. Esto tiene relación con Gonzalo Jara que respaldó su llegada a los albos. Si hasta deslizó el cambio de sistema que podría presentar la formación de Fernando Ortiz.

Romero será nuevo referente del ataque albo

“Es mucho más colectivo que Correa. Pueden ser complementarios. Podría jugar con doble nueve. Sería muy buena dupla. Ambos son goleadores”, lanzó de entrada Jarita en Pelota Parada.

Incluso el Bicampeón de América recordó su paso por Estudiantes y recordó cuando enfrentó a Romero en sus comienzos en Vélez. Por lo que despejó todo tipo de dudas con su llegada al Monumental.

“Yo lo enfrenté antes que se fuera al PSG. Él parte de Vélez a Europa. Era un jugador de selección en Argentina. Jugando con doble 9, hay muchas chances de que se puedan aprovechar las habilitaciones de Aquino”, sentenció en TNT Sports.