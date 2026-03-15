Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado de Pases

Un ex Colo Colo a la banca: avisan que Concepción tiene listo al nuevo DT para salir del sótano

El León de Collao es colista de la Liga de Primera y se movió rápido para dar con el reemplazante del Pato Almendra. Viene de dirigir en Chile el 2025.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
El Conce está en el fondo de la tabla.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTEl Conce está en el fondo de la tabla.

El pasado viernes, Patricio Almendra dejó de ser el entrenador de Deportes Concepción tras sumar una nueva derrota. El histórico ex jugador lila renunció y se fue en buenos términos de la banca.

Por eso, la dirigencia del León de Collao se movió rápido pensando en el receso por fecha FIFA (se juega Copa de la Liga) para dar con su reemplazante. Con pasos por Colo Colo (como ayudante) y Unión La Calera, hay uno que ya tiene acuerdo.

Se trata de Walter Lemma, quien según el medio local Sabes Deportes “está a solo detalles de ser el nuevo entrenador de Deportes Concepción”. El argentino podría ser oficializado en los próximos días en el Biobío.

La trayectoria de Lemma previo a Concepción

Deportes Concepción tiene prácticamente cerrado a su nuevo DT y ese es Walter Lemma. El DT tiene experiencia y conocimiento en el fútbol chileno, lo que terminó por convencer a la dirigencia del León de Collao.

Lemma viene de dirigir a U. La Calera en 2025. /Photosport

Lemma viene de dirigir a U. La Calera en 2025. /Photosport

El DT argentino de 53 años tiene todo definido para estampar la firma, donde como ayudante de Gustavo Quinteros en Colo Colo tuvo su primera experiencia en Chile. Tras eso, en Unión La Calera vivió algo parecido a lo que le espera en el Conce.

Publicidad

En 2024, los cementeros venían de un terrible inicio de año y Lemma arribó en su debut como DT en Chile para salvarlos del descenso. En 2025 dejó el club en el segundo semestre, tras una irregular campaña.

Patricio Almendra habla por primera vez tras su salida de Deportes Concepción: “Les mentimos en Uruguay y…”

ver también

Patricio Almendra habla por primera vez tras su salida de Deportes Concepción: “Les mentimos en Uruguay y…”

Concepción tiene cuatro puntos en siete fechas jugadas en la Liga de Primera, por lo que urge volver a sumar. Justamente, su próximo partido en el torneo será recibiendo a Colo Colo, el fin de semana del 5 de abril (día y hora por programarse aún).

Lee también
Garnero pide refuerzo a UC tras grave lesión: Asoma un "dorado"
Universidad Católica

Garnero pide refuerzo a UC tras grave lesión: Asoma un "dorado"

Se formó en Colo Colo, jugó en la Roja y ahora ficha en club amateur
Chile

Se formó en Colo Colo, jugó en la Roja y ahora ficha en club amateur

Uno menos en la U: Unión Española confirma nuevo entrenador en la Primera B
Chile

Uno menos en la U: Unión Española confirma nuevo entrenador en la Primera B

Los rivales de Garin, Barrios y Jarry en la qualy del Masters de Miami
Redsport

Los rivales de Garin, Barrios y Jarry en la qualy del Masters de Miami

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo