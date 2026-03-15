El pasado viernes, Patricio Almendra dejó de ser el entrenador de Deportes Concepción tras sumar una nueva derrota. El histórico ex jugador lila renunció y se fue en buenos términos de la banca.

Por eso, la dirigencia del León de Collao se movió rápido pensando en el receso por fecha FIFA (se juega Copa de la Liga) para dar con su reemplazante. Con pasos por Colo Colo (como ayudante) y Unión La Calera, hay uno que ya tiene acuerdo.

Se trata de Walter Lemma, quien según el medio local Sabes Deportes “está a solo detalles de ser el nuevo entrenador de Deportes Concepción”. El argentino podría ser oficializado en los próximos días en el Biobío.

La trayectoria de Lemma previo a Concepción

Deportes Concepción tiene prácticamente cerrado a su nuevo DT y ese es Walter Lemma. El DT tiene experiencia y conocimiento en el fútbol chileno, lo que terminó por convencer a la dirigencia del León de Collao.

Lemma viene de dirigir a U. La Calera en 2025. /Photosport

El DT argentino de 53 años tiene todo definido para estampar la firma, donde como ayudante de Gustavo Quinteros en Colo Colo tuvo su primera experiencia en Chile. Tras eso, en Unión La Calera vivió algo parecido a lo que le espera en el Conce.

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En 2024, los cementeros venían de un terrible inicio de año y Lemma arribó en su debut como DT en Chile para salvarlos del descenso. En 2025 dejó el club en el segundo semestre, tras una irregular campaña.

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Concepción tiene cuatro puntos en siete fechas jugadas en la Liga de Primera, por lo que urge volver a sumar. Justamente, su próximo partido en el torneo será recibiendo a Colo Colo, el fin de semana del 5 de abril (día y hora por programarse aún).