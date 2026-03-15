Joaquín Larrivey y Cristóbal Jorquera fueron víctimas de una violenta “encerrona”

Una lamentable situación protagonizaron los futbolistas Joaquín Larrivey y Cristóbal Jorquera, quienes fueron víctimas de la una violenta encerrona en las últimas horas.

El capitán de Deportes Concepción iba en compañía del volante de Magallanes, del su compañero en el cuadro lila Ángel Gillard, de su señora y su hijo de siete meses, cuando fueron abordados por delincuentes en el enlace de la Autopista Central con Costanera Norte.

Los antisociales sustrajeron el automóvil BMW 430i Coupe que manejaba Larrivey mediante la intimidación, ya que apuntaron a los involucrados con armas de fuego. Los antecedentes del ilícito quedaron bajo procedimiento policial a cargo de la 62ª Comisaría de San Bernardo.

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Detenidos los delincuentes robaron BMW de Larrivey

Tras el robo se produjo una persecución para recuperar el vehículo, la que terminó en la intersección de Avenida Padre Hurtado con Lo Moreno en la comuna de El Bosque, sitio donde los delincuentes perdieron el control del auto.

Fue detenido por Carabineros un hombre de 36 años de nacionalidad chilena, identificado como Leonardo Toloza, quien presentaba antecedentes penales. El resto de los participantes se dio a la fuga.

Ángel Gilard también estaba en el auto robado. Foto: Marco Vázquez/Photosport

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En el interior del auto de Larrivey se encontraron armas de fogueo modificadas para disparar y 450 cajetillas de cigarrillos robadas desde una tienda Oxxo en Chicureo durante la madrugada.

En síntesis

Joaquín Larrivey y Cristóbal Jorquera sufrieron una violenta encerrona en el enlace de Autopista Central.

y sufrieron una violenta encerrona en el enlace de Autopista Central. Carabineros detuvo a Leonardo Toloza , de 36 años, tras una persecución hasta la comuna El Bosque .

, de 36 años, tras una persecución hasta la comuna . En el BMW 430i recuperado hallaron armas modificadas y 450 cajetillas de cigarrillos robadas.