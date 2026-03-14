Deportes Concepción lo pasa muy en su estadía en la Liga Primera. La derrota contra Audax Italiano, que lo superó por 3-0 en el Bicentenario de La Florida, dejó al León de Collao como colista con solo cuatro puntos.

El resultado además terminó por condenar a Patricio Almendra, quien comunicó su salida del equipo poco después del pitazo final en Santiago. Joaquín Larrivey, capitán y referente del plantel, se pronunció sobre el tema.

“Ya se percibía (su renuncia). Es una gran persona y un gran entrenador al que lamentablemente no se le dieron los resultados. Y esto es así. Cuando lo abrazo, es en agradecimiento por todo lo que hizo por el Conce, por mí en particular, y el apoyo siempre va a estar”, relató.

“Sabemos que los resultados mandan. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que es muy difícil la situación que estamos atravesando. En el fútbol, el primer cambio siempre es el entrenador“, sumó.

Patricio Almendra renunció a la banca de Deportes Concepción | Photosport

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“La situación es muy triste”: La reacción de Larrivey en Deportes Concepción

“Entiendo que puede ser injusto o no, puede haber opiniones divididas, pero es así, se percibía que necesitábamos ganar para que él pudiera seguir. No se dio“, lamentó también Joaquín Larrivey.

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“Hoy estamos muy dolidos por nuestra situación y la situación de Pato. Con el pasar de los días, uno va recargándose de energía, pero hoy la situación es triste, estamos últimos, es algo que nadie esperaba. Triste por la noticia, Pato es una gran persona y un gran DT”, cerró.

En síntesis

Deportes Concepción quedó como colista con cuatro puntos tras perder 3-0 ante Audax Italiano.

El entrenador Patricio Almendra renunció a su cargo el 13 de marzo de 2026.

El futbolista Joaquín Larrivey lamentó la salida del DT y el momento que vive el Conce.