La renovación del Claro Arena por parte de Universidad Católica desató una verdadera “fiebre de estadios” en Chile. Desde su anuncio y posterior inauguración, varios clubes del país han comenzado a proyectar la modernización de sus reductos.

Por ejemplo, Colo Colo dio el primer paso con la presentación de la maqueta del nuevo Monumental, además de iniciar la búsqueda de naming rights y financiamiento. En tanto, la U se abrió en los últimos días al debate por el anhelado estadio propio.

ver también Colo Colo proyecta dos grandes estructuras en Macul: El nuevo Monumental y un Arena multipropósito

Ahora se sumó la Unión Española, conjunto que de la mano de Jorge Segovia impulsa una ambiciosa renovación del Santa Laura, con una ampliación de su capacidad hasta los 25.000 espectadores, superando ampliamente su aforo actual.

Los detalles del nuevo Santa Laura de Jorge Segovia

Segovia días atrás conversó con La Tercera y habló sobre el proyecto para transformar el recinto de Plaza Chacabuco, el dirigente hispano se mostró entusiasmado sobre este proyecto que según indica: “será el más moderno de Chile y América, mejor que el estadio de la Católica”.

El reducto cuenta con una inversión estimada en US$27 millones. El plan contempla nuevos camarines, museo, sala de trofeos, palcos VIP, cafeterías y un techado total para proteger todos los sectores del estadio.

Aumento de aforo: Pasando de los actuales 19.887 a 25.000 asientos individuales .

Pasando de los actuales 19.887 a . Techado integral: Cubierta completa en los cuatro sectores.

Cubierta completa en los cuatro sectores. Nuevas instalaciones: Palcos, locales comerciales y espacios para la historia del club.

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¿El financiamiento? Provendría de un desarrollo inmobiliario en los terrenos de la Cancha 2, aunque este punto tiene el proyecto detenido, porque enfrenta trabas legales tras críticas y una demanda de la Corporación.

Jorge Segovia proyecta un nuevo Santa Laura con capacidad para hasta 25 mil espectadores.

En resumen

Jorge Segovia impulsa la renovación del Estadio Santa Laura con una inversión de US$27 millones .

impulsa la renovación del Estadio Santa Laura con una inversión de . El proyecto contempla aumentar la capacidad del recinto de 19.887 a 25.000 espectadores individuales.

a espectadores individuales. La obra incluye un techado total, nuevos palcos VIP, locales comerciales y un museo institucional.

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