Unión Española tiene la presión de luchar por el ascenso en la Primera B, pero los resultados no han estado a la altura. Por esta razón, decidieron ir por tres refuerzos de mucha jerarquía.

Pese a que cambiaron de entrenador, con Ronald Fuentes al mando no han logrado mejorar del todo. En la presente temporada los Hispanos se ubican en el 9° lugar con 11 puntos, lejos del líder Cobreloa que cuenta con 18 unidades. Deben mejorar en la segunda rueda.

Los tres refuerzos de Unión Española

Uno de los cuestionamientos que se le ha hecho a Unión Española es que cuentan con un plantel bastante joven. La dirigencia y el cuerpo técnico habrían tomado nota de esto e irían por tres jugadores de jerarquía y que conocen bien Santa Laura, de acuerdo a Bolavip.

ver también Dejan de mentiroso a Segovia y su nuevo estadio de Unión Española: “No ha presentado nada”

El primero de ellos es Ariel Uribe. El Chucky está a préstamo en Universidad de Concepción, pero no ha logrado ganarse el puesto del todo. En la Liga de Primera si bien lleva 9 partidos, solo suma 225 minutos. Por esta razón, en Independencia intentaría traerlo de vuelta.

El segundo que asoma es César Pinares. El volante acaba de romper su contrato con Deportes Limache está libre. El jugador necesita quedarse en Santiago y Unión Española le ofrece esta posibilidad. Ya estuvo en el club entre 2016 y 2017.

El último refuerzo sería Rodrigo Piñeiro. El uruguayo regresó en este 2026 a Vélez Sarsfield tras un préstamo sin mucho brillo en Everton. El atacante se identificó con los Hispanos en su paso entre 2022 y 2023, por lo que los hinchas ya se ilusionan con su vuelta. En el Fortín solo ha jugado 25 minutos en todo el año.

Publicidad

Publicidad

Piñeiro tuvo un gran paso por Unión Española. Imagen: Photosport

Quedan seis fechas para que finalice la primera rueda de la Primera B y Ronald Fuentes ya avisó que buscará usar los tres cupos de refuerzos que permite el torneo. Unión Española quiere regresar lo antes posible a la máxima categoría del fútbol chileno.