Una inesperada noticia remeció recientemente a Unión Española, luego de que se revelara la salida del portero Martín Rodríguez, quien había llegado este año como refuerzo del cuadro hispano.

Tras el duro golpe del descenso en 2025, el elenco de colonia lucha por regresar a la Primera División y actualmente atraviesa un buen momento. Luego de un inicio complicado, el equipo logró recuperar terreno y hoy se encuentra en zona de liguilla.

El arquero disputó cuatro partidos con la camiseta de Unión, por lo que su salida tomó por sorpresa a los hinchas, considerando que recién se disputa la primera rueda del campeonato. Sin embargo, tras varias especulaciones, finalmente se conocieron los motivos detrás de la decisión del guardameta uruguayo.

¿Por qué Martín Rodríguez dejó Unión Española?

Según revela ADN Deportes, la decisión del arquero uruguayo tiene que ver con motivos personales. “No logró adaptarse al país y la distancia con su familia terminó afectándolo. A esto se sumó su pérdida de protagonismo en el cuadro de colonia”.

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Rodríguez, de 36 años, fue perdiendo protagonismo en el equipo tras el cambio de director técnico, siendo relegado por Julio Fierro, quien asumió la titularidad en las fechas más recientes.

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“No hablé nada con él, pero para todos fue súper sorpresivo. No sabemos por qué fue, así que no me voy a meter mucho en ese tema”, señaló Fierro sobre la salida de Rodríguez.

En síntesis: