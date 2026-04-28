Jugó solo cuatro partidos: aseguran que Unión Española se queda sin importante referente

Unión Española superó a Deportes Santa Cruz y se mete nuevamente en la lucha por un puesto de Liguilla en la Primera B.

El elenco de Ronald Fuentes volvió a ganar y ya se aleja de la parte baja de la tabla. El tema es que la tranquilidad duró poco y nada en el Estadio Santa Laura.

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¿El motivo? Este martes se filtró la salida del portero Martín Rodríguez. El golero de 36 años llegó proveniente de Guaraní como jugador libre y con el objetivo de conseguir el retoño a la Liga de Primera.

El portero charrúa comenzó el año de titular en los hispanos. En los primeros cuatro partidos inició con el equipo estelar y recibió seis goles.

Martín Rodríguez dejó de ser jugador de Unión Española. El uruguayo llegó a principio de año con el objetivo de ser el portero titular y buscar el retorno a la Liga de Primera.

Tras ello, el cuerpo técnico de Ronald Fuentes decidió cambiar bajo los tres palos y apostó por Julio Fierro. El formado en Colo Colo se hizo del puesto de titular y se ha mantenido inamovible.

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Unión Española pierde a referente en el arco

El tema es que Rodríguez fue renegado al banco y en los duelos ante Rangers y Santa Cruz ni fue convocado. Lo que hizo más evidente su enojo por la falta de minutos en el elenco que justamente lo buscó para retornar a la Liga de Primera.

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La división entre el jugador y el cuerpo técnico fue creciendo hasta que este martes se hizo oficial el quiebre total. El medio partidario Independencia Hispana confirmó que decidió acordar su salida con la dirigencia.

Por lo que ahora Unión se queda sin un experimentado jugador para lo que se avecina está temporada. Incluso Fuentes ya informó que ocuparán los tres cupos para reforzar el equipo para la segunda etapa del año.

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En resumen:

Unión Española volvió a ganar en la Primera B por 2-0 a Deportes Santa Cruz.

El cuadro hispano dejó partir al portero uruguayo Martín Rodríguez: jugó solo cuatro partidos en el año y reclamó la falta de minutos.

Ronald Fuentes confirmó que ocuparán los tres puestos de refuerzos para el segundo semestre.