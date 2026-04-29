El fútbol de la B continúa este fin de semana con el desarrollo de la fecha 10, una jornada imperdible que comenzará este jueves 30 de abril y se extenderá hasta el lunes 4 de mayo.

Se esperan grandes encuentros a lo largo de la fecha, comenzando con el encuentro entre Unión Española y Curicó Unido en el estadio Santa Laura, este jueves desde las 20:00 horas. Además, destaca un partidazo entre líderes cuando Cobreloa reciba a Antofagasta en el Zorros del Desierto, el domingo 3 de mayo a las 17:30 horas.

ver también El salvador de Deportes Santa Cruz: Fernando Vergara asoma como nuevo DT en la Primera B

¿Cuándo termina la fecha? Todo concluirá el lunes 4 de mayo, con el enfrentamiento entre San Marcos de Arica, otro de los líderes del certamen, reciba en el Carlos Dittborn a un encumbrado Recoleta.

Una jornada que tendrá una particularidad: cuatro de sus encuentros no irán por la señal básica de TNT Sports, mientras que uno será transmitido exclusivamente por HBO Max. Todos los detalles, a continuación, en RedGol.

Así se juega la fecha 10 de la Primera B: Horario y TV

Jueves 30 de abril:

20:00 horas, Unión Española vs Curicó Unido en el Estadio Santa Laura: Transmite TNT Sports Premium – HBO Max.

Sábado 2 de mayo:

17:30 horas, Deportes Santa Cruz vs Deportes Iquique en el Estadio Joaquín Muñoz García: Transmite TNT Sports Premium – HBO Max.

en el Estadio Joaquín Muñoz García: Transmite TNT Sports Premium – HBO Max. 20:00 horas, Rangers vs Deportes Puerto Montt en el Estadio Iván Azócar Bernales: Transmite TNT Sports – HBO Max.

Publicidad

Publicidad

Domingo 3 de mayo:

12:30 horas, Magallanes vs Deportes Copiapó en el Estadio Municipal de San Bernardo: Transmite TNT Sports – HBO Max.

en el Estadio Municipal de San Bernardo: Transmite TNT Sports – HBO Max. 15:00 horas, Santiago Wanderers vs Deportes Temuco en el Estadio Elías Figueroa Brander: Transmite TNT Sports Premium – HBO Max.

en el Estadio Elías Figueroa Brander: Transmite TNT Sports Premium – HBO Max. 17:30 horas, Cobreloa vs Deportes Antofagasta en el Estadio Zorros del Desierto: Transmite TNT Sports – HBO Max.

Lunes 4 de mayo:

18:00 horas, San Luis vs Unión San Felipe en el estadio Lucio Fariña Fernández: Transmite TNT Sports Premium – HBO Max.

en el estadio Lucio Fariña Fernández: Transmite TNT Sports Premium – HBO Max. 20:30 horas, San Marcos de Arica vs Deportes Recoleta en el estadio Carlos Dittborn: Transmite HBO Max.

Cobreloa y Deportes Antofagasta se miden en uno de los partidazos de la fecha 10 de la B. (Foto: Pablo Quiroz/Photosport)

Publicidad

Publicidad

En resumen