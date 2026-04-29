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Primera B

Programación de la Primera B: Así se verá la fecha 10 de la Liga de Ascenso

Conoce todos los detalles de los partidos que animan la fecha 10 de la Liga de Ascenso 2026.

Por Franco Abatte

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La B vuelve a tener acción con el desarrollo de la fecha 10.
© SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORTLa B vuelve a tener acción con el desarrollo de la fecha 10.

El fútbol de la B continúa este fin de semana con el desarrollo de la fecha 10, una jornada imperdible que comenzará este jueves 30 de abril y se extenderá hasta el lunes 4 de mayo.

Se esperan grandes encuentros a lo largo de la fecha, comenzando con el encuentro entre Unión Española y Curicó Unido en el estadio Santa Laura, este jueves desde las 20:00 horas. Además, destaca un partidazo entre líderes cuando Cobreloa reciba a Antofagasta en el Zorros del Desierto, el domingo 3 de mayo a las 17:30 horas.

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¿Cuándo termina la fecha? Todo concluirá el lunes 4 de mayo, con el enfrentamiento entre San Marcos de Arica, otro de los líderes del certamen, reciba en el Carlos Dittborn a un encumbrado Recoleta.

Una jornada que tendrá una particularidad: cuatro de sus encuentros no irán por la señal básica de TNT Sports, mientras que uno será transmitido exclusivamente por HBO Max. Todos los detalles, a continuación, en RedGol.

Así se juega la fecha 10 de la Primera B: Horario y TV

Jueves 30 de abril: 

  • 20:00 horas, Unión Española vs Curicó Unido en el Estadio Santa Laura: Transmite TNT Sports Premium – HBO Max.

Sábado 2 de mayo: 

  • 17:30 horas, Deportes Santa Cruz vs Deportes Iquique en el Estadio Joaquín Muñoz García: Transmite TNT Sports Premium – HBO Max.
  • 20:00 horas, Rangers vs Deportes Puerto Montt en el Estadio Iván Azócar Bernales: Transmite TNT Sports – HBO Max.
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Domingo 3 de mayo: 

  • 12:30 horas, Magallanes vs Deportes Copiapó en el Estadio Municipal de San Bernardo: Transmite TNT Sports – HBO Max.
  • 15:00 horas, Santiago Wanderers vs Deportes Temuco en el Estadio Elías Figueroa Brander: Transmite TNT Sports Premium – HBO Max.
  • 17:30 horas, Cobreloa vs Deportes Antofagasta en el Estadio Zorros del Desierto: Transmite TNT Sports – HBO Max.

Lunes 4 de mayo: 

  • 18:00 horas, San Luis vs Unión San Felipe en el estadio Lucio Fariña Fernández: Transmite TNT Sports Premium – HBO Max.
  • 20:30 horas, San Marcos de Arica vs Deportes Recoleta en el estadio Carlos Dittborn: Transmite HBO Max.
Cobreloa y Deportes Antofagasta se miden en uno de los partidazos de la fecha 10 de la B. (Foto: Pablo Quiroz/Photosport)

Cobreloa y Deportes Antofagasta se miden en uno de los partidazos de la fecha 10 de la B. (Foto: Pablo Quiroz/Photosport)

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En resumen

  • La fecha 10 de Primera B inicia este jueves 30 de abril a las 20:00 horas.
  • Cobreloa recibirá a Antofagasta el domingo 3 de mayo en el Estadio Zorros del Desierto.
  • El duelo entre San Marcos de Arica y Recoleta será transmitido exclusivamente por HBO Max.
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