Este mediocampista argentino de largo recorrido por España y un paso por la SS Lazio de Italia hoy en día continúa con su paso por el fútbol chileno. En 2026, Gonzalo Escalante reforzó a Deportes La Serena. Llegó al estadio La Portada con una bitácora llena de experiencias.

Se formó como futbolista profesional en Boca Juniors, uno de los clubes más grandes de Argentina. En 2015, Escalante emigró al Calcio italiano. Fichó por el Catania. También militó en el Cremonese. Y en España, sus clubes fueron el Cádiz, el Deportivo Alavés y el Eibar, donde conoció a un chileno.

Forjó una linda amistad con Fabián Orellana, quien le deseó éxito cuando comenzó la aventura chilena de Escalante. Ya son 10 partidos en los Papayeros, donde anotó un gol. También regaló una asistencia. Suficiente como para hacer una radiografía de la competencia en la que se desempeña.

Gonzalo Escalante marca a Vinícius Junior en un partido entre el Cádiz y el Real Madrid. (Florencia Tan Jun/Getty Images).

“Esta liga es un poco más física, es lo que más me costó. Noté más que nada que tengo un tiempo más, un poco más de espacio a lo que vengo acostumbrado”, manifestó el Gonza Escalante en esa conferencia de prensa conjunta. Por los granates también estuvo el DT, Felipe Gutiérrez.

Gonzalo Escalante lucha un balón contra Marcelo Morales. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Y en los azules, declaró el entrenador Fernando Gago y el promisorio volante central Lucas Barrera. “Hay un gran nivel, muchos equipos que están muy parejos”, apuntó Escalante, quien valoró incluso a los clubes que pregonan más proteger su propio arco.

ver también Llegó a Deportes La Serena tras larga estadía en Europa, le costó adaptarse a Chile y celebra el primer triunfo: “El fútbol es caprichoso”

Gonzalo Escalante: de España e Italia a La Serena en el fútbol chileno

Gonzalo Escalante seguramente conoció todo tipo de equipos, rivales y dibujos tácticos en España e Italia, por ende el fútbol chileno es un parámetro para aplicar los aprendizajes. En ese contexto, y en pleno diagnóstico del jugador de 33 años, destaca a todos.

Gonzalo Escalante le anotó un gol al Inter de Milán y así lo celebró. (Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

“Muchos equipos que con poco, defendiendo bien, sacan varios resultados que a veces son difíciles de controlar. Después de eso, encontré un gran nivel”, sentenció Gonzalo Escalante, quien debe afinar detalles para un nuevo desafío de la Copa de la Liga junto a los granates.

Gonzalo Escalante celebró así su gol ante U de Concepción. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Será frente a Universidad de Chile. “Afrontaremos el partido con la máxima seriedad. Tenemos que estar disponibles para asumir todos los partidos. Son importantes. Sabemos qué es la U, un partido lindo para todos. Venimos jugando seguido contra ellos. Daremos lo máximo, como siempre”, apuntó Gonzalo Escalante.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega U de Chile vs Deportes La Serena en la Copa de la Liga?

Deportes La Serena recibirá a la U de Chile este sábado 2 de mayo a las 15 horas en el estadio La Portada. Audax Italiano y Unión La Calera completan el Grupo D de la Copa de la Liga.

Así va Deportes La Serena en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Deportes La Serena suma 14 puntos en 11 partidos por la Liga de Primera 2026.