Universidad de Chile se mide ante Deportes La Serena en la Copa de la Liga, donde ambos equipos necesitan una victoria. Este duelo tendrá la particularidad de que no será transmitido en televisión.

Los dirigidos por Fernando Gago llegan inspirados luego del triunfo sobre Universidad Católica en el último clásico. Ahora tienen la misión de luchar por la clasificación en esta nueva competición implementada en el fútbol chileno en el 2026.

¿Dónde ver a U. de Chile vs La Serena?

El partido no será transmitido en TV ni siquiera por TNT Sports. La única alternativa para poder verlo es a través de la aplicación de streaming HBO Max.

¿A qué hora es el partido de la Copa de la Liga?

Universidad de Chile se medirá frente a Deportes La Serena este sábado 2 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada.

Las dos opciones para tener HBO Max:

Suscripción directa a TNT Sports en HBO Max : los fanáticos pueden suscribirse directamente a TNT Sports dentro de HBO Max (www.hbomax.com) y acceder a los partidos del fútbol chileno en vivo desde la plataforma.

: los fanáticos pueden suscribirse directamente a TNT Sports dentro de HBO Max (www.hbomax.com) y acceder a los partidos del fútbol chileno en vivo desde la plataforma. Acceso para clientes de TNT Sports Premium sin costo adicional: los usuarios que ya tengan contratado TNT Sports Premium a través de un cable operador también podrán disfrutar del encuentro sin costo adicional en HBO Max. Solo deben autenticarse en la aplicación o sitio web de HBO Max con sus credenciales (correo de usuario).

Duelo clave en La Portada

Universidad de Chile y Deportes La Serena están en el grupo D de la Copa de la Liga. Los Azules están en el tercer puesto con 4 puntos, mientras los Papayeros son colistas con 1 unidad. Vale recordar que solo el líder de cada zona avanza a la siguiente ronda.

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Por ahora es Audax Italiano el puntero del grupo con 6 puntos, aunque igualado en unidades con Unión La Calera. La U está obligada a celebrar en La Portada, mientras los Papayeros si no ganan, podrían comenzar a despedirse de la opción de ir a la semifinal.